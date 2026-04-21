Una escuela de barrio El Pozo suspende el uso de mochilas y cartucheras por las amenazas de tiroteos

La iniciativa en la escuela Migno se suma a talleres de capacitación docente y debates en el aula sobre violencia y resolución pacífica de conflictos

Ante la ola de amenazas de tiroteos escolares , la escuela Migno del barrio El Pozo tomó una medida preventiva que ya se aplica en otras provincias del país: los 320 alumnos deberán concurrir sin mochilas ni cartucheras .

Así lo explicó su directora, Nuria Menvielle: "Es una medida que tomamos en relación a lo que está ocurriendo en el país. Hay este desafío de TikTok que tiene que ver con las amenazas de tiroteo ", señaló y aclaró que la decisión se adoptó luego de observar que otras provincias ya implementaban el mismo esquema como forma de dar tranquilidad a las familias y reducir riesgos al ingreso.

La medida comenzará a regir a partir de mañana, ya que este martes la institución realizó una jornada de desinsectación. "La idea es que vayan todos sin mochilas y sin cartucheras, como medida de seguridad y de prevención", precisó la directora.

Un problema social que se convierte en tema de enseñanza

Menvielle subrayó que la respuesta de la escuela no se agota en el plano preventivo. La institución trabaja en paralelo la dimensión pedagógica del fenómeno. "No podemos dejar de abordarlo. Hay un problema social que hoy se convierte en materia de enseñanza", afirmó.

En ese sentido, destacó que los alumnos —adolescentes en su mayoría— muestran una actitud reflexiva frente a los hechos de violencia: los discuten, los comparan con la realidad local y los confrontan con lo que ocurre en otras escuelas del país. Los actos de izamiento y arriado de la bandera, instancias donde docentes y estudiantes se reúnen colectivamente, son también momentos destinados a estos debates.

Como ejemplo, Menvielle mencionó que para el 2 de abril se trabajó la conmemoración de Malvinas desde el eje de la resolución pacífica de conflictos, articulando el contenido histórico con la problemática actual.

Capacitación docente y protocolos ministeriales

La escuela también avanza en la formación de su plantel. En estas semanas se desarrolla un taller de capacitación junto a la ONG Espacios Educativos y el CAF19 de El Pozo, en el marco del proyecto "Habitar la Escuela", orientado a identificar y analizar los distintos tipos de violencia que atraviesan a la sociedad y que, con frecuencia, terminan detonando en el ámbito escolar.

A eso se suma el seguimiento de los protocolos oficiales. El domingo pasado el Ministerio de Educación y el Ministerio Público de Acusación difundieron un documento conjunto de orientaciones para las instituciones, en el contexto de las amenazas registradas en la provincia.

"Vamos por los dos lados: la cuestión pedagógica y los protocolos del ministerio", resumió Menvielle, quien aclaró que hasta el momento la escuela no registró episodios de violencia ni presencia de armas en su interior. "Es un problema, te diría, mundial. Y para nosotros, en la escuela, es un tema de enseñanza", sentenció.

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