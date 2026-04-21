Uno Santa Fe | Santa Fe | escuela

Una escuela de barrio El Pozo suspende el uso de mochilas y cartucheras por las amenazas de tiroteos

La iniciativa en la escuela Migno se suma a talleres de capacitación docente y debates en el aula sobre violencia y resolución pacífica de conflictos

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

21 de abril 2026 · 13:32hs
Una escuela de barrio El Pozo suspende el uso de mochilas y cartucheras por las amenazas de tiroteos

Ante la ola de amenazas de tiroteos escolares, la escuela Migno del barrio El Pozo tomó una medida preventiva que ya se aplica en otras provincias del país: los 320 alumnos deberán concurrir sin mochilas ni cartucheras.

Así lo explicó su directora, Nuria Menvielle: "Es una medida que tomamos en relación a lo que está ocurriendo en el país. Hay este desafío de TikTok que tiene que ver con las amenazas de tiroteo", señaló y aclaró que la decisión se adoptó luego de observar que otras provincias ya implementaban el mismo esquema como forma de dar tranquilidad a las familias y reducir riesgos al ingreso.

La medida comenzará a regir a partir de mañana, ya que este martes la institución realizó una jornada de desinsectación. "La idea es que vayan todos sin mochilas y sin cartucheras, como medida de seguridad y de prevención", precisó la directora.

Un problema social que se convierte en tema de enseñanza

Menvielle subrayó que la respuesta de la escuela no se agota en el plano preventivo. La institución trabaja en paralelo la dimensión pedagógica del fenómeno. "No podemos dejar de abordarlo. Hay un problema social que hoy se convierte en materia de enseñanza", afirmó.

En ese sentido, destacó que los alumnos —adolescentes en su mayoría— muestran una actitud reflexiva frente a los hechos de violencia: los discuten, los comparan con la realidad local y los confrontan con lo que ocurre en otras escuelas del país. Los actos de izamiento y arriado de la bandera, instancias donde docentes y estudiantes se reúnen colectivamente, son también momentos destinados a estos debates.

Como ejemplo, Menvielle mencionó que para el 2 de abril se trabajó la conmemoración de Malvinas desde el eje de la resolución pacífica de conflictos, articulando el contenido histórico con la problemática actual.

Capacitación docente y protocolos ministeriales

La escuela también avanza en la formación de su plantel. En estas semanas se desarrolla un taller de capacitación junto a la ONG Espacios Educativos y el CAF19 de El Pozo, en el marco del proyecto "Habitar la Escuela", orientado a identificar y analizar los distintos tipos de violencia que atraviesan a la sociedad y que, con frecuencia, terminan detonando en el ámbito escolar.

A eso se suma el seguimiento de los protocolos oficiales. El domingo pasado el Ministerio de Educación y el Ministerio Público de Acusación difundieron un documento conjunto de orientaciones para las instituciones, en el contexto de las amenazas registradas en la provincia.

"Vamos por los dos lados: la cuestión pedagógica y los protocolos del ministerio", resumió Menvielle, quien aclaró que hasta el momento la escuela no registró episodios de violencia ni presencia de armas en su interior. "Es un problema, te diría, mundial. Y para nosotros, en la escuela, es un tema de enseñanza", sentenció.

• LEER MÁS: El costo de las amenazas en escuelas: cada operativo policial puede alcanzar los 6 millones de pesos y será cobrado a los responsables

escuela barrio El Pozo mochilas
Noticias relacionadas
El reducido grupo escolar que regresó este jueves a la Mariano Moreno en el primera izamiento de la bandera después del tiroteo fatal.

Un minuto de silencio antes de izar la bandera en el regreso a clases en la escuela del tiroteo en San Cristóbal

La comunidad educativa sancristobalense busca, de a poco, volver a la normalidad

Reabre la escuela del tiroteo en San Cristóbal: así será la vuelta a clases tras la tragedia

Así amaneció la Mariano Moreno esta mañana, cuando iban a comenzar a volver los alumnos a las aulas

Por la intensa lluvia, se reprogramó el regreso a clases en la escuela del tiroteo en San Cristóbal

Un adolescente de 16 años fue detenido este lunes, acusado de encubrir el tiroteo en la Escuela N° 40 Mariano Moreno de San Cristóbal

San Cristóbal: la semana que viene se reanudarán las clases en la escuela del tiroteo

Lo último

Colapinto, listo para hacer vibrar a la Argentina: los detalles de su exhibición en Buenos Aires

Colapinto, listo para hacer vibrar a la Argentina: los detalles de su exhibición en Buenos Aires

Protesta frente al PAMI en Santa Fe: jubilados y sindicatos denuncian ajuste y remarcan el deterioro del servicio

Protesta frente al PAMI en Santa Fe: jubilados y sindicatos denuncian ajuste y remarcan el deterioro del servicio

Qué les queda a Unión y sus rivales por llegar a los playoffs del Apertura

Qué les queda a Unión y sus rivales por llegar a los playoffs del Apertura

Último Momento
Colapinto, listo para hacer vibrar a la Argentina: los detalles de su exhibición en Buenos Aires

Colapinto, listo para hacer vibrar a la Argentina: los detalles de su exhibición en Buenos Aires

Protesta frente al PAMI en Santa Fe: jubilados y sindicatos denuncian ajuste y remarcan el deterioro del servicio

Protesta frente al PAMI en Santa Fe: jubilados y sindicatos denuncian ajuste y remarcan el deterioro del servicio

Qué les queda a Unión y sus rivales por llegar a los playoffs del Apertura

Qué les queda a Unión y sus rivales por llegar a los playoffs del Apertura

Santa Paula ganó y está match-point en la Liga Argentina

Santa Paula ganó y está match-point en la Liga Argentina

Unión cerró su temporada en la Liga Nacional con altibajos y números que invitan al análisis

Unión cerró su temporada en la Liga Nacional con altibajos y números que invitan al análisis

Ovación
Qué les queda a Unión y sus rivales por llegar a los playoffs del Apertura

Qué les queda a Unión y sus rivales por llegar a los playoffs del Apertura

Marcioni es un jugador que Colón necesita y que no logra reemplazar

Marcioni es un jugador que Colón necesita y que no logra reemplazar

Unión cerró su temporada en la Liga Nacional con altibajos y números que invitan al análisis

Unión cerró su temporada en la Liga Nacional con altibajos y números que invitan al análisis

Barros Schelotto pidió adelantar el partido entre Unión y Vélez

Barros Schelotto pidió adelantar el partido entre Unión y Vélez

Colón, ante un rival herido: Godoy Cruz llega con autocrítica y apunta a Santa Fe

Colón, ante un rival herido: Godoy Cruz llega con autocrítica y apunta a Santa Fe

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

Del cuarteto al mejor rock nacional del país: Q' Lokura y Calamaro se presentan en el Estadio Cubierto de Unión en abril

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Show histórico: Don Osvaldo regresa a Santa Fe para reencontrarse con su público

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira Cero por Ciento

Winona Riders llega a Santa Fe con su gira "Cero por Ciento"

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo