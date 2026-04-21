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La Municipalidad de Santa Fe inició la campaña de vacunación en escuelas de la ciudad

Empezó con alumnos de la escuela Vélez Sársfield. Este año se incorpora “Vax Team”, una propuesta con álbumes de figuritas del Ministerio de Salud de Santa Fe

21 de abril 2026 · 09:28hs
Se desarrolla la vacunación en las escuelas de la ciudad de Santa Fe

Se desarrolla la vacunación en las escuelas de la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe puso en marcha una nueva campaña de vacunación en escuelas, en articulación con el Gobierno de la Provincia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. El operativo comenzó en la Escuela N.º 13 Dr. Dalmacio Vélez Sársfield y continuará en distintas instituciones de la ciudad.

Vacunación obligatoria para alumnos de Santa Fe

La iniciativa tiene como objetivo completar los esquemas de vacunación obligatorios en niños en edad escolar, especialmente en el ingreso escolar y a los 11 años, etapas claves dentro del calendario nacional. Cabe mencionar que este año la inoculación también se hará extensiva a personal docente y no docente de cada institución educativa.

escuelas vacunación Santa Fe campaña

En este sentido, Constanza Ramos, directora de Primer Nivel de Salud del municipio, destacó el trabajo articulado que se viene llevando adelante: “Comenzamos nuevamente la campaña. Es un trabajo conjunto con la Provincia, junto al Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación”.

vacunación escuelas Santa Fe Municipalidad campaña1

El operativo contempla una instancia previa de coordinación con cada institución educativa. “El trabajo previo es el primer contacto con la escuela, en el cual nos pasan su padrón para depurarlo, ya sea en ingreso escolar o en niños de 11 años”, explicó Ramos.

A partir de allí, se avanza en la gestión de autorizaciones: “Se depura ese padrón, se manda a la escuela con la autorización para que sea enviada al padre, madre o tutor y se coordina una fecha para que nosotros vengamos a la escuela. Por ahora hay cerca de 30 autorizaciones para los niños”.

Además de la aplicación de dosis, el equipo de salud desarrolla instancias de concientización en la comunidad educativa. “También realizamos reuniones previas con algunas escuelas que lo requieran, donde les explicamos la importancia de la vacunación, sobre todo en la edad de ingreso escolar y de 11 años. Trabajamos sobre los miedos que pueden tener los niños, porque son chicos y es normal que tengan temor”, señaló. En esa línea, destacó la incorporación de herramientas pedagógicas: “Hoy también estamos trabajando con una herramienta lúdica del programa VAX TEAM del gobierno provincial”, agregó.

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La campaña continuará desarrollándose en distintos establecimientos educativos de la ciudad, con el objetivo de garantizar el acceso a la salud y completar los calendarios de vacunación, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el municipio, la provincia y las instituciones educativas.

Las próximas escuelas

Martes 21: Escuela 1.190 “IV Centenario de Santa Fe” (Bulevar Gálvez 1375), de 10 a 14.

Viernes 24: Escuela N.º 2.035 Santa Rosa de Lima (Pasaje Luis y Nilda Silva 4649), de 10 a 14.

Sábado 9 de mayo: Escuela San Francisco (San Martín 1300), de 8 a 12.

Santa Fe vacunación escuelas
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