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La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña itinerante de vacunación

El programa de vacunación continúa recorriendo distintos espacios para atender a la población de riesgo y adultos mayores de Santa Fe

16 de marzo 2026 · 13:52hs
Sigue la vacunación en Santa Fe

Sigue la vacunación en Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe continúa con la campaña de vacunación itinerante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. La inoculación está enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la gripe y la neumonía.

También se realizará la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), dirigida a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de fortalecer la inmunidad de los recién nacidos desde el primer día de vida anticipándose a la circulación del virus durante la temporada invernal.

Además, el municipio incorporó la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche, a través de la vacuna Triple Bacteriana (DPT y DTPa). Esta vacuna, que protege contra difteria, tétanos y tos convulsa, se aplica a partir de la semana 20.ª de gestación en cada embarazo, y actúa como protección temprana para el recién nacido. Asimismo, se podrán acercar todas aquellas personas que quieran completar su carné de vacunación.

El objetivo del programa impulsado por la Municipalidad, junto al Ministerio de Salud de la Provincia, es alcanzar al menos a 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar a 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Dónde será la vacunación esta semana

  • Martes 17: Plaza del Rosario, Arturo Illia 1153, de 9 a 12.
  • Miércoles 18: Vecinal Roque Sáenz Peña, Juan de Garay 3998, de 9 a 12.
  • Viernes 20: Terminal de Ómnibus General Belgrano, Belgrano 2910, de 10 a 14.

Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante, podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carné y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas comunicarse al 3426116585 (WhatsApp).

Santa Fe vacunación gripe neumonía itinerante virus sincicial respiratorio
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