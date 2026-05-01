La ciudad de Santa Fe mejoró su ocupación hotelera en febrero, con más turistas pero estadías más cortas

El informe del IPEC muestra un repunte en la actividad turística en Santa Fe, con más visitantes y mejor nivel de ocupación.

El informe de turismo en Santa Fe correspondiente a febrero de 2026 , elaborado por el IPEC, mostró una recuperación en la actividad turística en la ciudad capital , con mejoras en los principales indicadores del sector.

En este sentido, la tasa de ocupación hotelera en la ciudad de Santa Fe alcanzó el 47,5% , lo que implicó una suba de 3,7 puntos porcentuales interanual , consolidando un mejor desempeño en comparación con el mismo mes de 2025.

En paralelo, la cantidad de habitaciones ocupadas también reflejó una evolución positiva, con un incremento del 13,8% interanual y una fuerte suba del 16% respecto de enero, lo que evidencia un repunte en la demanda turística durante el segundo mes del año.

Crecieron los turistas, pero se acortó la estadía

La llegada de turistas a la ciudad de Santa Fe también mostró una mejora significativa. Durante febrero se registraron 12.399 visitantes, lo que representó un crecimiento del 18,6% mensual y del 4,6% interanual.

Sin embargo, el informe advierte una caída en la estadía promedio, que se ubicó en 1,5 noches, con una baja del 6,9% interanual. Este dato refleja que, si bien más personas visitan la ciudad, permanecen menos tiempo.

En cuanto a las pernoctaciones, la capital provincial acumuló 18.304 noches, lo que significó una leve caída del 2,6% interanual, en línea con la reducción en la duración de las estadías.

Menor capacidad, pero mayor nivel de uso

Desde el lado de la oferta, la ciudad de Santa Fe mantuvo 19 establecimientos hoteleros, lo que representa una caída del 5% interanual. No obstante, la disponibilidad de habitaciones creció un 5%, alcanzando las 25.284 unidades.

En contraste, la cantidad de plazas disponibles registró una disminución del 5,1% interanual, mientras que las plazas ocupadas cayeron levemente un 2,6%, aunque con un incremento mensual del 9,7%.

Estos datos muestran un escenario donde, pese a una menor capacidad en algunos indicadores, se observa una mejor utilización de la infraestructura turística.

El contexto provincial: Rosario lidera y crecen los vuelos internacionales

A nivel provincial, el informe del IPEC indica que Rosario continúa siendo el principal polo turístico, con más de 33 mil visitantes y un crecimiento en pernoctaciones del 12% interanual.

En paralelo, el transporte aéreo en Santa Fe registró un fuerte crecimiento del 27,1% interanual, impulsado principalmente por el Aeropuerto Internacional de Rosario, que concentró el 94% del movimiento.

El dato más relevante es el avance de los vuelos internacionales, que movilizaron 50.302 pasajeros y crecieron un 48,1%, representando el 68% del total, lo que marca una recuperación del segmento externo.

Un repunte con desafíos

El informe refleja que la ciudad de Santa Fe consolida una recuperación en el turismo, con mejoras en la ocupación hotelera y en la cantidad de visitantes, en línea con la tendencia provincial.

No obstante, persisten desafíos como la disminución de la estadía promedio y la necesidad de fortalecer la permanencia de los turistas, en un contexto donde el crecimiento aún muestra señales heterogéneas dentro del territorio santafesino.

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