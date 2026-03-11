Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe se suma a la campaña de vacunación antigripal

Con el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, el operativo itinerante comenzó este martes en Varadero Sarsotti

11 de marzo 2026 · 10:18hs
La Municipalidad de Santa Fe inició este martes la campaña de vacunación antigripal, una iniciativa que se lleva adelante de manera articulada con el Gobierno de la Provincia. El punto de partida fue la Estación Municipal de Varadero Sarsotti, con inmunización del personal de salud, un grupo estratégico para garantizar la respuesta del sistema de salud ante el próximo invierno.

El dispositivo #ModoVacuna sigue recorriendo distintos puntos de la capital provincial. El objetivo central es alcanzar la protección de la población antes de que comience la etapa de mayor circulación del virus influenza.

La directora de Atención Primaria en Salud del municipio, Constanza Ramos, brindó detalles sobre la importancia de esta etapa inicial: “Hoy nos sumamos al lanzamiento de la vacunación antigripal que dio inicio el Ministerio de Salud de la Provincia. Esto es un trabajo en conjunto, una línea de trabajo de nuestro intendente Juan Pablo Poletti. Comenzamos con el personal de salud, que es el que tiene que estar primero inmunizado para luego continuar con el resto de la comunidad”.

Respecto a la importancia de la prevención temprana, la funcionaria destacó: “Es muy importante que la vacunación comience tempranamente porque el virus de la influenza circula antes de las bajas temperaturas; estar inmunizados cuando llegue el frío es clave. Nuestro objetivo es lograr un aumento en el porcentaje de vacunación para prevenir enfermedades, evitar hospitalizaciones largas y erradicar patologías que habían vuelto a aparecer tras la baja cobertura pospandemia”.

A medida que se reciban nuevas dosis la campaña se extenderá a:

  • Personas de 65 años o más.
  • Niños de seis a 24 meses.
  • Personas de dos a 64 años con factores de riesgo (deben presentar documentación que acredite la enfermedad preexistente).
  • Personas embarazadas (en cualquier trimestre) y puérperas hasta 10 días posparto.
  • Personal estratégico (fuerzas de seguridad).

Cronograma itinerante

Para completar el esquema de vacunación, la campaña continuará en las siguientes ubicaciones:

  • Miércoles 11: de 10 a 12.30, en el Centro Gallego (Avenida Galicia 1357).
  • Jueves 12: de 9 a 12.30, en la Plaza del Soldado Argentino (San Jerónimo y Mendoza).

En estos operativos se aplicarán vacunas contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) para embarazadas (entre las semanas 32 y 36 de gestación) y la Triple Bacteriana Acelular. También se realizará el control y completamiento de los carnés de vacunación de adultos y niños.

Aquellos vecinos que no puedan asistir a los operativos itinerantes pueden dirigirse al Centro de Salud más cercano con su DNI para controlar su carné. Para consultas, la Municipalidad habilitó la línea de WhatsApp 3426116585.

