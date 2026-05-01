Con apoyo internacional, desarticularon una red de estafas digitales con detenidos de varias nacionalidades y secuestraron 700 mil dólares en criptomonedas

Esta semana, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba , y en el marco de una investigación por estafas informáticas de alcance internacional , la Policía Federal Argentina desarticuló una organización criminal y detuvo a 17 de sus integrantes tras una serie de allanamientos simultáneos .

El operativo, denominado “Jackal IV” , fue realizado por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) , a través de la División Delitos Tecnológicos . La pesquisa forma parte de una investigación iniciada en 2019 , que ya había derivado, en etapas anteriores, en 92 detenciones y más de 120 allanamientos .

detenidos estafa 2 La Policía Federal detuvo a 17 personas por estafas digitales en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires gentileza

Ingeniería social

Los investigadores constataron que la organización operaba mediante maniobras de ingeniería social cuidadosamente planificadas. Entre las modalidades detectadas se encuentran las denominadas estafas “románticas”, en las que los implicados simulaban vínculos afectivos para ganarse la confianza de las víctimas y luego solicitar transferencias de dinero, y el fraude B.E.C. (Business Email Compromise), dirigido principalmente a empresas mediante la suplantación de identidad de proveedores o contactos comerciales.

Una vez obtenidos los fondos, estos eran canalizados a través de cuentas bancarias “mulas”, desde donde se realizaban extracciones fragmentadas o se convertían en criptomonedas. Ese circuito permitía posteriormente transferir el dinero al exterior, dificultando su trazabilidad y consolidando un esquema de lavado de activos con ramificaciones internacionales.

Fraude cibernético

El análisis de la información financiera y digital permitió detectar transferencias ilícitas hacia distintos países, así como la participación de ciudadanos de diversas nacionalidades, entre ellas argentina, venezolana, boliviana y peruana.

En ese contexto, los investigadores también establecieron vínculos con el grupo criminal “Black Axe”, considerado a nivel global como una de las principales organizaciones dedicadas al fraude cibernético. Se identificaron operaciones con criptomonedas por unos 700 mil dólares, dirigidas a billeteras digitales radicadas en Nigeria, algunas de las cuales se encuentran bajo análisis por posibles conexiones con circuitos de financiamiento ilícito internacional.

detenidos estafa 3 La Policía Federal detuvo a 17 personas por estafas digitales en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires gentileza

Elementos probatorios

Con el caudal probatorio reunido, los agentes federales llevaron adelante 18 allanamientos en distintos puntos del país, que culminaron con la detención de 17 personas presuntamente vinculadas a la estructura investigada. Durante los procedimientos se secuestraron dispositivos electrónicos, documentación y otros elementos que serán sometidos a peritajes para profundizar la investigación.

Cooperación internacional

Del operativo participaron representantes del Homeland Security Investigations (HSI) de los Estados Unidos, personal de Interpol Financial Crime and Anti-Corruption Centre y agentes de la Dirección Nacional de Migraciones, en el marco de la cooperación internacional desplegada para abordar este tipo de delitos complejos.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, imputados por el delito de estafa, mientras la investigación continúa abierta con el objetivo de determinar el alcance total de la maniobra y la posible existencia de nuevos involucrados.

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