Uno Santa Fe | Santa Fe | EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 11 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

11 de marzo 2026 · 06:55hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, reemplazo de conductores, reformas en subestación y mantenimiento, interrumpirá el servicio este miércoles 11 de marzo en SANTA FE Y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 8 a 10 en la zona de:

- avenida Facundo Zuviría, Vieytes, Castelli y Urquiza

- Florencio Fernández, Misiones, Alsina y Chaco

- Menchaca, Neuquén, Misiones y Larrechea

- Piedrabuena, La Pampa, Hnos. Figueroa y Garmendia

• 8 a 12 en la zona de: Javier de la Rosa, Vieytes, Lamadrid y Estrada

• 8.30 a 12.30 en la zona de:

- Pavón, Antonia Godoy, Dorrego y Beruti

- French, Larrea, Candioti y Sarmiento

- San Martin, 25 de Mayo, French y Azcuénaga

- Zeballos, Don Guanella, Lamadrid y Estrada

• 9 a 11 en la zona de:

- avenida Peñaloza, Obispo Boneo, Vieytes y San José

- avenida Blas Parera, Callejón Funes, Callejón Aguirre, Larguía

• 11 a 13 en la zona de:

- Alberti, Javier de la Rosa, Lamadrid y Estrada

- avenida Facundo Zuviría, Pedro Ferré, 1° de Mayo y Luciano Torrent

- Calchines, Candioti, Sarmiento e Ituzaingó

SANTO TOMÉ

• 8 a 10 en la zona de: Laprade, Chapeaurouge, Castelli y Centenario

• 9 a 11 en la zona de: Balcarce, San Luis, 3 de Febrero y Gorostiaga

• 9.30 a 11.30 en la zona de: Chapeaurogue, Calle 18, Buenos Aires y Juramento

• 11 a 13 en la zona de: Candioti, Frutos, Macia y 12 de Septiembre

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe Santo Tomé
Noticias relacionadas
Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Obras del nuevo Puente Carretero

Obras en el Puente Carretero: desvíos y cambios de tránsito en el rulo de Cilsa durante tres meses

Lo último

Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

Último Momento
Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

Unión volvió a Santa Fe y ya piensa en Boca con varias dudas físicas

Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

Colón necesita ganar y Ezequiel Medrán tiene que arriesgar más

El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

El Gobierno redefinió el esquema de actualización del gas y habrá nuevos períodos para ajustar tarifas

La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

La presentación de la nueva camiseta de Colón, con día, hora y lugar definidos

La presentación de la nueva camiseta de Colón, con día, hora y lugar definidos

Ovación
La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

La metamorfosis goleadora que experimentó Unión en los últimos partidos

Unión, con una gran sensación de despojo por el arbitraje de Andrés Merlos

Unión, con una gran sensación de despojo por el arbitraje de Andrés Merlos

Unión ya conoce al árbitro para recibir a Boca en el 15 de Abril

Unión ya conoce al árbitro para recibir a Boca en el 15 de Abril

Colón ya tiene árbitro confirmado para recibir a Acassuso en el Brigadier López

Colón ya tiene árbitro confirmado para recibir a Acassuso en el Brigadier López

Willie Pep prepara una espectacular velada con peleas amateurs y profesionales

Willie Pep prepara una espectacular velada con peleas amateurs y profesionales

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe