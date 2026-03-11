Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 11 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por mantenimiento de subestación, reemplazo de conductores, reformas en subestación y mantenimiento, i nterrumpirá el servicio este miércoles 11 de marzo en SANTA FE Y SANTO TOMÉ

• 8 a 10 en la zona de:

- avenida Facundo Zuviría, Vieytes, Castelli y Urquiza

- Florencio Fernández, Misiones, Alsina y Chaco

- Menchaca, Neuquén, Misiones y Larrechea

- Piedrabuena, La Pampa, Hnos. Figueroa y Garmendia

• 8 a 12 en la zona de: Javier de la Rosa, Vieytes, Lamadrid y Estrada

• 8.30 a 12.30 en la zona de:

- Pavón, Antonia Godoy, Dorrego y Beruti

- French, Larrea, Candioti y Sarmiento

- San Martin, 25 de Mayo, French y Azcuénaga

- Zeballos, Don Guanella, Lamadrid y Estrada

• 9 a 11 en la zona de:

- avenida Peñaloza, Obispo Boneo, Vieytes y San José

- avenida Blas Parera, Callejón Funes, Callejón Aguirre, Larguía

• 11 a 13 en la zona de:

- Alberti, Javier de la Rosa, Lamadrid y Estrada

- avenida Facundo Zuviría, Pedro Ferré, 1° de Mayo y Luciano Torrent

- Calchines, Candioti, Sarmiento e Ituzaingó

SANTO TOMÉ

• 8 a 10 en la zona de: Laprade, Chapeaurouge, Castelli y Centenario

• 9 a 11 en la zona de: Balcarce, San Luis, 3 de Febrero y Gorostiaga

• 9.30 a 11.30 en la zona de: Chapeaurogue, Calle 18, Buenos Aires y Juramento

• 11 a 13 en la zona de: Candioti, Frutos, Macia y 12 de Septiembre

