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La nafta súper rompió otra barrera en Santa Fe y profundiza el impacto sobre el bolsillo

El litro llegó a $2.025 en YPF y el costo de llenar el tanque sigue en alza en un contexto de inflación

27 de marzo 2026 · 09:37hs
La nafta súper rompió otra barrera en Santa Fe y profundiza el impacto sobre el bolsillo

José Busiemi

El precio de los combustibles en Santa Fe volvió a registrar un aumento y profundiza el impacto sobre el bolsillo de los automovilistas. En las estaciones de YPF, el litro de nafta súper cruzó una nueva barrera simbólica y este jueves se comercializa a $2.025, superando los $2.000 por primera vez en la ciudad.

El incremento, aunque moderado en términos nominales —apenas $20 respecto al valor del día anterior—, se da en un contexto de alta inflación y pérdida del poder adquisitivo, lo que agrava la situación económica de los hogares. La suba de los combustibles repercute además en toda la cadena de precios, desde el transporte hasta los alimentos.

Cuánto cuesta la nafta en Santa Fe hoy

Con la actualización, los precios en las principales estaciones de servicio quedaron de la siguiente manera:

YPF

  • Nafta súper: $2.025
  • Infinia: $2.190
  • Infinia diésel: $2.321

Shell

  • Nafta súper: $2.085
  • V-Power: $2.329
  • Evolux Diésel: $2.269
  • V-Power Diésel: $2.457

Axion

  • Nafta súper: $2.069
  • Quantum: $2.279
  • Diésel: $2.279
  • Quantum Diésel: $2.419

Llenar el tanque ya supera los $100.000

Con estos valores, llenar un tanque de 50 litros de nafta súper en la ciudad de Santa Fe implica un gasto significativo:

  • En YPF: $101.250
  • En Shell: $104.250
  • En Axion: $103.450

El dato refleja con claridad el impacto de los aumentos: hoy, cargar combustible representa una porción cada vez mayor del ingreso mensual.

Impacto en la economía diaria

La suba del precio de los combustibles no solo afecta a quienes tienen vehículo propio. También incide directamente en el costo del transporte público, la logística y la distribución de productos, trasladándose a los precios finales.

En un escenario donde los salarios quedan rezagados frente a la inflación, el encarecimiento de la nafta se convierte en otro factor de presión sobre la canasta básica y el consumo cotidiano.

• LEER MÁS: Naftas en Santa Fe: la súper en YPF superó los $2.000 y llenar el tanque ya cuesta más de $100.000

Nafta Santa Fe YPF
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