Uno Santa Fe | Santa Fe | naftas

Naftas en Santa Fe: la súper en YPF superó los $2.000 y llenar el tanque ya cuesta más de $100.000

La petrolera estatal aplicó un nuevo aumento y la súper rompió una barrera histórica en la ciudad

26 de marzo 2026 · 07:37hs
Naftas en Santa Fe: la súper en YPF superó los $2.000 y llenar el tanque ya cuesta más de $100.000

José Busiemi

La suba de naftas en Santa Fe volvió a impactar este jueves en los surtidores y marcó un nuevo hito: la petrolera estatal YPF superó la barrera de los $2.000 por litro de nafta súper en la capital provincial. El incremento se da en un contexto de volatilidad internacional del precio del crudo y ajustes internos vinculados a costos e impuestos.

YPF precios 26 marzo
Los precios de la nafta en YPF este jueves 26 de marzo en la ciudad de Santa Fe donde la súper superó la barrera de los $2.000

Los precios de la nafta en YPF este jueves 26 de marzo en la ciudad de Santa Fe donde la súper superó la barrera de los $2.000

Precios de naftas en Santa Fe

Con la actualización, los valores en las estaciones de servicio de la ciudad quedaron de la siguiente manera:

YPF

  • Súper: $2.005
  • Infinia: $2.168
  • Infinia diésel: $2.298

Shell

  • Súper: $2.085
  • V-Power: $2.329
  • Evolux Diésel: $2.269
  • V-Power Diésel: $2.457

Con estos precios, llenar un tanque de 50 litros de nafta súper ya cuesta al menos $100.250, lo que refleja el fuerte impacto en el bolsillo de los automovilistas santafesinos.

Por qué aumentaron las naftas

Desde YPF, su CEO Horacio Marín explicó que el ajuste responde al mayor costo de refinación por la compra de crudo no propio.

“La actualización de precios solo refleja el mayor costo de refinación. Es un ajuste transitorio y, a nivel internacional, uno de los más bajos”, sostuvo.

Además, remarcó que la compañía actuó “sin especulación” pese a la incertidumbre global y la volatilidad del petróleo.

Qué factores influyen en el precio de los combustibles

El precio en surtidor no depende únicamente del valor internacional del crudo. También inciden:

  • La cotización del barril Brent
  • La evolución del tipo de cambio
  • La carga impositiva, especialmente los Impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono

Estos últimos funcionan como una herramienta de política fiscal y pueden modificar significativamente el precio final.

Escenarios posibles: cuánto podrían subir

Según el análisis del medio especializado Surtidores, existen distintos escenarios para los próximos meses:

  • Un ajuste moderado podría rondar el 9%, con un impacto cercano a 0,3 puntos en la inflación.
  • En un escenario más extremo, los aumentos podrían alcanzar hasta el 30%, con una incidencia superior a 1 punto porcentual en el IPC.

El impacto del precio internacional del petróleo

El comportamiento del crudo sigue siendo determinante. Al inicio del conflicto internacional reciente, el barril cotizaba en torno a 72 dólares, llegó a picos cercanos a 120 dólares y actualmente se ubica entre 85 y 86 dólares.

Esta volatilidad del Brent responde a factores como el cierre de rutas estratégicas y la alta demanda global, lo que termina trasladándose a los precios locales.

En el mercado interno, YPF lidera con el 55% de los despachos, seguida por Shell (19%), Axion (14%) y Puma Energy (5%).

En este esquema, las decisiones de precios de YPF suelen marcar el rumbo que luego acompaña el resto de las compañías.

• LEER MÁS: Apyme Santa Fe alerta por el fuerte impacto del aumento de combustibles en la economía regional

naftas YPF Santa Fe
Noticias relacionadas
nuevo aumento de combustibles: la nafta super ya supera los $1.800 en santa fe y presiona sobre los costos

Nuevo aumento de combustibles: la nafta súper ya supera los $1.800 en Santa Fe y presiona sobre los costos

santa fe: del fresco matinal al calor extremo, asi estara el clima hasta el domingo

Santa Fe: del fresco matinal al calor extremo, así estará el clima hasta el domingo

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este jueves

Docentes en el aula

Asistencia Perfecta: casi 75.000 docentes cobran el premio por febrero

Lo último

Ciclón Racing y San Cristóbal festejos en los campeonatos liguistas

Ciclón Racing y San Cristóbal festejos en los campeonatos liguistas

Arabia Saudita interceptó un ataque masivo de 35 drones en medio de la escalada bélica en Medio Oriente

Arabia Saudita interceptó un ataque masivo de 35 drones en medio de la escalada bélica en Medio Oriente

Apertura ASB: jueves con duelo de invictos y continuidad de la fecha 3 en ambas zonas

Apertura ASB: jueves con duelo de invictos y continuidad de la fecha 3 en ambas zonas

Último Momento
Ciclón Racing y San Cristóbal festejos en los campeonatos liguistas

Ciclón Racing y San Cristóbal festejos en los campeonatos liguistas

Arabia Saudita interceptó un ataque masivo de 35 drones en medio de la escalada bélica en Medio Oriente

Arabia Saudita interceptó un ataque masivo de 35 drones en medio de la escalada bélica en Medio Oriente

Apertura ASB: jueves con duelo de invictos y continuidad de la fecha 3 en ambas zonas

Apertura ASB: jueves con duelo de invictos y continuidad de la fecha 3 en ambas zonas

Golpe de timón en Colón: Medrán ajusta piezas y busca reacción en Paraná

Golpe de timón en Colón: Medrán ajusta piezas y busca reacción en Paraná

Liga Nacional: noche de impactos fuertes con victorias de Oberá, San Lorenzo y Obras

Liga Nacional: noche de impactos fuertes con victorias de Oberá, San Lorenzo y Obras

Ovación
Revelan chats atribuidos al árbitro Fernando Espinoza con Beacon y crece el escándalo en AFA

Revelan chats atribuidos al árbitro Fernando Espinoza con Beacon y crece el escándalo en AFA

Franco Colapinto pone primera en el GP de Japón

Franco Colapinto pone primera en el GP de Japón

Apertura ASB: jueves con duelo de invictos y continuidad de la fecha 3 en ambas zonas

Apertura ASB: jueves con duelo de invictos y continuidad de la fecha 3 en ambas zonas

Liga Nacional: noche de impactos fuertes con victorias de Oberá, San Lorenzo y Obras

Liga Nacional: noche de impactos fuertes con victorias de Oberá, San Lorenzo y Obras

Bolivia se enfrenta con Surinam en el Repechaje para el Mundial 2026

Bolivia se enfrenta con Surinam en el Repechaje para el Mundial 2026

Policiales
La PDI detuvo a una mujer de 27 años por ejercer ilegalmente la medicina durante 10 meses en el Samco de San José de la Esquina

La PDI detuvo a una mujer de 27 años por ejercer ilegalmente la medicina durante 10 meses en el Samco de San José de la Esquina

Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Sauce Viejo: balacera en el barrio La Barranquera dejó cuatro heridos, uno de ellos un adolescente de 15 años

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe