Naftas en Santa Fe: la súper en YPF superó los $2.000 y llenar el tanque ya cuesta más de $100.000

La petrolera estatal aplicó un nuevo aumento y la súper rompió una barrera histórica en la ciudad

La suba de naftas en Santa Fe volvió a impactar este jueves en los surtidores y marcó un nuevo hito: la petrolera estatal YPF superó la barrera de los $2.000 por litro de nafta súper en la capital provincial. El incremento se da en un contexto de volatilidad internacional del precio del crudo y ajustes internos vinculados a costos e impuestos.

Con la actualización, los valores en las estaciones de servicio de la ciudad quedaron de la siguiente manera:

Los precios de la nafta en YPF este jueves 26 de marzo en la ciudad de Santa Fe donde la súper superó la barrera de los $2.000

YPF

Súper: $2.005

$2.005 Infinia: $2.168

$2.168 Infinia diésel: $2.298

Shell

Súper: $2.085

$2.085 V-Power: $2.329

$2.329 Evolux Diésel: $2.269

$2.269 V-Power Diésel: $2.457

Con estos precios, llenar un tanque de 50 litros de nafta súper ya cuesta al menos $100.250, lo que refleja el fuerte impacto en el bolsillo de los automovilistas santafesinos.

Por qué aumentaron las naftas

Desde YPF, su CEO Horacio Marín explicó que el ajuste responde al mayor costo de refinación por la compra de crudo no propio.

“La actualización de precios solo refleja el mayor costo de refinación. Es un ajuste transitorio y, a nivel internacional, uno de los más bajos”, sostuvo.

Además, remarcó que la compañía actuó “sin especulación” pese a la incertidumbre global y la volatilidad del petróleo.

Qué factores influyen en el precio de los combustibles

El precio en surtidor no depende únicamente del valor internacional del crudo. También inciden:

La cotización del barril Brent

La evolución del tipo de cambio

La carga impositiva, especialmente los Impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono

Estos últimos funcionan como una herramienta de política fiscal y pueden modificar significativamente el precio final.

Escenarios posibles: cuánto podrían subir

Según el análisis del medio especializado Surtidores, existen distintos escenarios para los próximos meses:

Un ajuste moderado podría rondar el 9% , con un impacto cercano a 0,3 puntos en la inflación .

, con un impacto cercano a . En un escenario más extremo, los aumentos podrían alcanzar hasta el 30%, con una incidencia superior a 1 punto porcentual en el IPC.

El impacto del precio internacional del petróleo

El comportamiento del crudo sigue siendo determinante. Al inicio del conflicto internacional reciente, el barril cotizaba en torno a 72 dólares, llegó a picos cercanos a 120 dólares y actualmente se ubica entre 85 y 86 dólares.

Esta volatilidad del Brent responde a factores como el cierre de rutas estratégicas y la alta demanda global, lo que termina trasladándose a los precios locales.

En el mercado interno, YPF lidera con el 55% de los despachos, seguida por Shell (19%), Axion (14%) y Puma Energy (5%).

En este esquema, las decisiones de precios de YPF suelen marcar el rumbo que luego acompaña el resto de las compañías.

• LEER MÁS: Apyme Santa Fe alerta por el fuerte impacto del aumento de combustibles en la economía regional