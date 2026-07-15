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La nueva Cárcel Federal de Coronda sumó 115 internos y lideró el crecimiento de la población penitenciaria en el primer semestre

Un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional reveló que la Unidad 36 "Dr. Eusebio Gómez" incorporó la mayor cantidad de personas privadas de la libertad entre enero y junio. El sistema penitenciario federal cerró el semestre con 12.319 internos y una sobrepoblación del 6,8%.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

15 de julio 2026 · 20:27hs
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Unidad 36 de Coronda: Sumó 115 internos en el primer semestre de 2026.

Unidad 36 de Coronda: Sumó 115 internos en el primer semestre de 2026.

La Unidad 36 "Dr. Eusebio Gómez", la nueva Cárcel Federal de Coronda, fue el establecimiento que más contribuyó al crecimiento de la población penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el primer semestre de 2026.

Así se desprende del último informe elaborado por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), que indicó que el penal santafesino incorporó 115 nuevos internos entre enero y junio, absorbiendo gran parte del incremento registrado en todo el sistema federal.

La cárcel, incorporada oficialmente al SPF en diciembre de 2024, continúa aumentando su nivel de ocupación a medida que se completa el traslado de personas privadas de la libertad desde otros establecimientos del país.

El sistema federal supera los 12.300 internos

El reporte señala que junio cerró con 12.319 personas alojadas en cárceles federales, lo que representa un crecimiento del 1,3% respecto al mismo período del año anterior.

El informe también advierte que el sistema mantiene una sobrepoblación del 6,8%, equivalente a 785 personas por encima de la capacidad oficial informada por el Servicio Penitenciario Federal.

Mientras la nueva cárcel de Coronda incrementó significativamente su ocupación, otros establecimientos redujeron su población. Es el caso de la Unidad 17 de Candelaria, en Misiones, que pasó de 188 a 148 internos durante el semestre.

LEER MÁS: La cárcel federal de Coronda ya concentra 334 detenidos a poco más de un año de su inauguración

Más condenados que procesados

De acuerdo con el relevamiento, seis de cada diez personas privadas de la libertad ya cuentan con una condena firme. En total, son 7.927 internos condenados, mientras que 4.391 permanecen detenidos con prisión preventiva, lo que representa el 35,6% del total.

En comparación con el cierre de 2025, la cantidad de condenados aumentó un 3,2%, mientras que las personas procesadas disminuyeron un 2,1%.

En cuanto a la jurisdicción de las causas, el 51% de los internos está a disposición de la Justicia Nacional, el 44% corresponde a la Justicia Federal y el 5% restante depende de jurisdicciones provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mujeres, jóvenes y población extranjera

El informe de la PROCUVIN también indica que al cierre de junio había 1.019 mujeres y 33 personas travesti-trans alojadas en cárceles federales, quienes representan en conjunto el 8,5% de la población penitenciaria.

Durante el primer semestre, la cantidad de mujeres privadas de la libertad aumentó un 7,4%, mientras que se registraron 11 embarazadas bajo custodia del SPF y 18 mujeres detenidas junto a sus hijos, la mayoría alojadas en el Complejo Penitenciario Federal VII de Ezeiza.

Por otra parte, la población de jóvenes de entre 18 y 21 años creció un 7,2%, mientras que las personas extranjeras privadas de la libertad aumentaron un 1%, alcanzando un total de 1.962 internos en todo el sistema federal.

Coronda Cárcel Federal
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