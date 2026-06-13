Espectáculos, juegos y recorridos históricos: así será la celebración por el Día del Brigadier en Santa Fe

Este lunes feriado habrá actos protocolares, espectáculos, visitas guiadas, gastronomía, ferias y actividades recreativas en distintos espacios emblemáticos de la ciudad capital para homenajear a Estanislao López.

Actividades Principales: Los festejos incluyen actos protocolares, colocación de ofrendas en el Convento San Francisco, el acto oficial en la Casa del Brigadier, y una jornada de espectáculos, feria de emprendedores y gastronomía en la Plaza 25 de Mayo.

La ciudad de Santa Fe se prepara para vivir este lunes una nueva edición de los festejos por el Día del Brigadier , con una agenda especial organizada por el Gobierno provincial para conmemorar el 188° aniversario del Paso a la Inmortalidad del Brigadier General Estanislao López .

Las actividades comenzarán desde las 15 y se desarrollarán de manera gratuita en distintos puntos históricos de la capital provincial, entre ellos la Plaza 25 de Mayo , la Casa de Gobierno , la Casa del Brigadier y el Convento de San Francisco .

La propuesta busca combinar el homenaje institucional con una jornada abierta para vecinos y visitantes, con opciones culturales, recreativas y gastronómicas pensadas para disfrutar en familia.

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Actos y homenaje al Brigadier

La programación iniciará con la tradicional colocación de ofrendas en el Convento San Francisco, lugar donde descansan los restos del histórico gobernador santafesino y referente del federalismo argentino.

Luego, desde las 15.30, se realizará el acto oficial en la Casa del Brigadier, ubicada sobre avenida General López, con participación de autoridades provinciales y municipales.

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Plaza 25 de Mayo: espectáculos, juegos y gastronomía

En simultáneo, entre las 15 y las 18.30, la Plaza 25 de Mayo concentrará gran parte de las actividades abiertas al público.

Habrá feria de emprendedores, degustaciones de meriendas tradicionales, propuestas vinculadas al Tour Suramericano Santa Fe 2026, además de espectáculos como El Circo del Litoral, la presentación de títeres “Titereré” y la tradicional Kermés del Brigadier.

Visitas guiadas y museos abiertos

La celebración también permitirá recorrer espacios emblemáticos del patrimonio provincial.

Entre las 15.30 y las 18.30, la Casa de Gobierno abrirá sus puertas para realizar visitas guiadas, incluyendo el despacho del gobernador y recorridos temáticos sobre la figura de Estanislao López con relatos del personaje “El Chimi Santafesino”. Los cupos serán limitados.

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Además, durante toda la tarde permanecerán abiertos distintos museos provinciales con ingreso libre y gratuito:

Museo Etnográfico y Colonial “Juan de Garay” (15 a 18).

Museo Histórico Provincial “Brigadier General Estanislao López” (15 a 18).

Museo de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez” (16 a 19).

Casa del Brigadier, con visitas guiadas especiales a las 17 y 18.

Con esta propuesta, la Provincia busca renovar el homenaje al caudillo santafesino y convertir la fecha en una celebración abierta que combine historia, identidad y encuentro ciudadano.