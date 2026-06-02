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La UNL aportará 32.000 raciones de alimentos para fortalecer la asistencia a personas en situación de calle en Santa Fe

Los productos serán distribuidos por la Municipalidad a través de los dispositivos de abordaje territorial y el Centro de Integración Social. Se trata de alimentos desarrollados por la Universidad Nacional del Litoral con alto valor nutricional y destinados a poblaciones vulnerables.

2 de junio 2026 · 20:28hs
La UNL aportará 32.000 raciones de alimentos para fortalecer la asistencia a personas en situación de calle en Santa Fe

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Municipalidad de Santa Fe profundizaron su trabajo conjunto con la incorporación de 32.000 raciones de Alimentos IUPI, que serán destinadas a la asistencia de personas en situación de calle en la capital provincial.

La iniciativa se concretó tras una reunión entre la rectora de la UNL, Laura Tarabella, y el intendente Juan Pablo Poletti, y forma parte de una estrategia de articulación entre ambas instituciones para fortalecer las políticas sociales destinadas a sectores vulnerables.

Los alimentos, elaborados en la Planta de Alimentos Nutritivos de la universidad, serán distribuidos por la Secretaría de Políticas Sociales municipal tanto en las recorridas diarias que realizan los equipos de asistencia como en los dispositivos de contención social.

"La ciencia y la tecnología desarrolladas en la universidad pública pueden generar transformaciones reales en la vida de las personas", sostuvo Tarabella al destacar el alcance social de la iniciativa.

Refuerzo alimentario para personas en situación de calle

La asistencia se integrará al trabajo que realiza durante todo el año la Dirección de Acción Social de la Municipalidad, cuyos equipos recorren distintos sectores de la ciudad para identificar y acompañar a personas que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad.

Además de la entrega de alimentos, los operativos incluyen abrigo, elementos de higiene y seguimiento profesional de cada caso. Cuando las condiciones lo requieren y existe aceptación de la persona asistida, el municipio ofrece alojamiento y acompañamiento integral en el Centro de Integración Social (CIS).

Desde el gobierno local remarcaron que la incorporación de los productos elaborados por la UNL permitirá mejorar la calidad nutricional de la asistencia alimentaria que se brinda tanto en la vía pública como en los espacios de alojamiento y contención.

Qué son los alimentos IUPI

Los Alimentos IUPI son productos desarrollados por investigadores del Instituto de Tecnología de Alimentos de la Facultad de Ingeniería Química de la UNL bajo el concepto de "alimentos de interés social".

Se caracterizan por tener alta densidad nutricional, bajo costo y fácil preparación, además de estar enriquecidos con hierro, calcio, vitaminas A, C y D y proteínas de origen lácteo y vegetal.

Según destacan desde la universidad, son aptos para todas las edades, no contienen sal agregada y pueden consumirse solos o complementarse con otros alimentos.

Una experiencia con impacto social

La Planta de Alimentos Nutritivos funciona desde 2007 y abastece a organismos públicos, instituciones y organizaciones sociales a través de convenios de provisión y programas solidarios.

Actualmente, la UNL dona alrededor de 3.500 raciones mensuales a distintas entidades de la región y también interviene en situaciones de emergencia, como inundaciones, incendios o catástrofes humanitarias.

Con esta nueva entrega, la universidad y el municipio buscan fortalecer la red de asistencia social de la ciudad y garantizar una alimentación de mayor calidad para personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad extrema.

UNL personas calle
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