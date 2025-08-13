ModoVacuna: la campaña de vacunación itinerante llega a las escuelas de la ciudad

Desde el martes 19 de agosto, se comenzará a inocular en escuelas primarias con el objetivo de completar los esquemas de vacunación de niños y niñas en edad de ingreso escolar, y preadolescentes.

La Municipalidad de Santa Fe pondrá en marcha una nueva etapa de #ModoVacuna , la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. Las tareas de inoculación llegarán a las escuelas primarias de la ciudad, con el objetivo de completar los esquemas de vacunación de los estudiantes , reforzando la protección contra enfermedades como el sarampión, la rubéola, las paperas, la poliomielitis, la difteria, el VPH y la meningitis . Esta estrategia busca cerrar la brecha generada por la baja de las coberturas en los últimos años y prevenir el regreso de enfermedades que estaban controladas.

La primera jornada será el martes 19 de agosto, de 11 a 14, en la Escuela N° 21 “Pedro De Vega” (Matheu 350). Luego el operativo se extenderá a la

-Escuela Domingo Guzmán Silva N° 880,

-Monseñor Alfonso Durán N° 1413,

-Colegio Don Bosco,

-Dr. Mariano Quiroga N° 20,

-General Gregorio Las Heras N° 42,

-Zapata Gollán N° 1321,

-Marcos Sastre N° 1000,

-Escuela Juan Pablo Mendoza N° 507

-Nuestra Señora de Itatí N° 3144.

El recorrido permitirá que la vacunación llegue directamente a las aulas, sin que las familias tengan que gestionar traslados o turnos, facilitando el acceso y cuidando a toda la comunidad escolar.

La campaña se dirige a dos grupos clave: por un lado, los niños y niñas en edad de ingreso escolar (entre 5 y 6 años), que recibirán refuerzos contra enfermedades como sarampión, rubéola, paperas, poliomielitis y difteria; y por otro, los preadolescentes de 11 años, a quienes se aplicarán vacunas como la del VPH —que previene ciertos tipos de cáncer—, la del meningococo y otros refuerzos esenciales en una etapa de mayor actividad social. Cada dosis no solo protege de forma individual, sino que también contribuye a la inmunidad colectiva, evitando brotes y fortaleciendo la salud comunitaria.

#ModoVacuna

En el mes de abril comenzó la campaña de vacunación enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo. Se trata de un operativo gratuito e itinerante que acerca la vacunación antigripal, antineumocócica, contra la hepatitis B y antitetánica a plazas, explanadas, centros de jubilados y la Terminal de Ómnibus. En 25 jornadas se aplicaron más de 3.300 dosis, demostrando que acercar la prevención a los vecinos es una de las formas más efectivas de cuidar la salud pública.

