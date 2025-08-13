Uno Santa Fe | Santa Fe | Campaña

#ModoVacuna: la campaña de vacunación itinerante llega a las escuelas de la ciudad

Desde el martes 19 de agosto, se comenzará a inocular en escuelas primarias con el objetivo de completar los esquemas de vacunación de niños y niñas en edad de ingreso escolar, y preadolescentes.

13 de agosto 2025
La Municipalidad de Santa Fe pondrá en marcha una nueva etapa de #ModoVacuna, la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. Las tareas de inoculación llegarán a las escuelas primarias de la ciudad, con el objetivo de completar los esquemas de vacunación de los estudiantes, reforzando la protección contra enfermedades como el sarampión, la rubéola, las paperas, la poliomielitis, la difteria, el VPH y la meningitis. Esta estrategia busca cerrar la brecha generada por la baja de las coberturas en los últimos años y prevenir el regreso de enfermedades que estaban controladas.

La primera jornada será el martes 19 de agosto, de 11 a 14, en la Escuela N° 21 “Pedro De Vega” (Matheu 350). Luego el operativo se extenderá a la

-Escuela Domingo Guzmán Silva N° 880,

-Monseñor Alfonso Durán N° 1413,

-Colegio Don Bosco,

-Dr. Mariano Quiroga N° 20,

-General Gregorio Las Heras N° 42,

-Zapata Gollán N° 1321,

-Marcos Sastre N° 1000,

-Escuela Juan Pablo Mendoza N° 507

-Nuestra Señora de Itatí N° 3144.

El recorrido permitirá que la vacunación llegue directamente a las aulas, sin que las familias tengan que gestionar traslados o turnos, facilitando el acceso y cuidando a toda la comunidad escolar.

La campaña se dirige a dos grupos clave: por un lado, los niños y niñas en edad de ingreso escolar (entre 5 y 6 años), que recibirán refuerzos contra enfermedades como sarampión, rubéola, paperas, poliomielitis y difteria; y por otro, los preadolescentes de 11 años, a quienes se aplicarán vacunas como la del VPH —que previene ciertos tipos de cáncer—, la del meningococo y otros refuerzos esenciales en una etapa de mayor actividad social. Cada dosis no solo protege de forma individual, sino que también contribuye a la inmunidad colectiva, evitando brotes y fortaleciendo la salud comunitaria.

#ModoVacuna

En el mes de abril comenzó la campaña de vacunación enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo. Se trata de un operativo gratuito e itinerante que acerca la vacunación antigripal, antineumocócica, contra la hepatitis B y antitetánica a plazas, explanadas, centros de jubilados y la Terminal de Ómnibus. En 25 jornadas se aplicaron más de 3.300 dosis, demostrando que acercar la prevención a los vecinos es una de las formas más efectivas de cuidar la salud pública.

• LEER MÁS: Se colocaron casi 52.000 vacunas en la provincia de Santa Fe por la Semana de la Vacunación en las Américas

El director de Policía, Alejandro Tognolo asumió como nuevo Jefe de la Unidad Regional XIII con asiento en la ciudad de San Cristóbal

En Arrufó se inauguraron 11 unidades habitacionales y se entregó un aporte FANI para la escuela N° 245

En la provincia 69 pacientes recibieron fentanilo contaminado: ascienden a 12 las víctimas fatales en la ciudad de Santa Fe

Paritarias: entre todas mociones de rechazo, los docentes nucleados en Amsafé definen las medidas de fuerza a seguir

Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Hoy 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo: cómo surgió esta conmemoración

UPCN aceptó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial: un incremento escalonado del 7%

Messi volvió a entrenar con Inter Miami después de su lesión muscular

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Ignacio Scocco salió a bancar a Cavani en su opaco presente

Unión y Colón juegan el Clásico de Reserva en el 15 de Abril

Dante Nicola logró medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior

Prefederal: Gimnasia se quedó con el Clásico ante Rivadavia

Santa Fe participará de un cuadrangular en Mendoza

Santa Fe confirmó su plantel para el Campeonato Argentino Sub14 A

B° René Favaloro: balazos, persecución policial con cuatro aprehendidos y el secuestro de un revólver cargado

Ataque a balazos en Santo Tomé: un joven fue herido y detuvieron a tres sospechosos en el rulo de Cilsa

Cayó "Pan Casero", el delincuente que sembraba temor entre comerciantes del norte santafesino

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"