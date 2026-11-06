Uno Santa Fe | Santa Fe | Municipalidad

La web de la Municipalidad y la App Santa Fe estarán fuera de servicio este viernes

La Municipalidad realizará una actualización este 6 de noviembre. Para consultas y reclamos Sistema de Atención Ciudadana 0800 777 5000 y redes sociales

6 de noviembre 2026 · 09:07hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La web de la Municipalidad y la App Santa Fe estarán fuera de servicio este viernes por tareas de actualización

La web de la Municipalidad y la App Santa Fe estarán fuera de servicio este viernes por tareas de actualización

La Municipalidad de Santa Fe informa que este viernes 6 de noviembre llevará adelante tareas de actualización de su infraestructura tecnológica. Por este motivo, la página web oficial y la aplicación App Santa Fe no estarán disponibles entre las 8 y las 14.

Los vecinos que requieran servicios de la Municipalidad podrán comunicarse al 0800 777 5000

Durante ese período, los vecinos que necesiten realizar consultas o presentar reclamos podrán comunicarse con el Sistema de Atención Ciudadana, a través de la línea gratuita 0800 777 5000, que continuará funcionando con normalidad. Asimismo, permanecerán habilitados los canales de contacto a través de las redes sociales oficiales del municipio.

Una vez finalizadas las tareas de actualización, se restablecerá el funcionamiento habitual de los canales digitales.

Municipalidad Santa Fe app web
Noticias relacionadas
La Municipalidad de Santa Fe informa cambios en el horario de atención del Tribunal de Faltas

La Municipalidad de Santa Fe informa cambios en el horario de atención del Tribunal de Faltas

Hidromonitor: la app creada por santafesinos para seguir de cerca la evolución de los ríos y las alertas ante el fenómeno de El Niño

Hidromonitor: la app creada por santafesinos para seguir la evolución de los ríos y las alertas ante el fenómeno de El Niño

Santa Fe ya selló más de 4,2 millones de metros de fisuras en rutas provinciales

Santa Fe ya selló más de 4,2 millones de metros de fisuras en rutas provinciales

El proyecto, denominado coAR.BCI, avanza hacia una etapa de evaluación clínica junto al Instituto Fleni.

Desarrollan en Santa Fe una tecnología que conecta el cerebro con una computadora y busca mejorar la rehabilitación tras un ACV

Lo último

Marc Márquez ganó la sprint en Qatar y se acerca a su octavo mundial de Moto GP

Marc Márquez ganó la sprint en Qatar y se acerca a su octavo mundial de Moto GP

Hidromonitor: la app creada por santafesinos para seguir la evolución de los ríos y las alertas ante el fenómeno de El Niño

Hidromonitor: la app creada por santafesinos para seguir la evolución de los ríos y las alertas ante el fenómeno de El Niño

El Niño: Santa Fe ya aplicó más de 97.000 vacunas a trabajadores que podrían intervenir ante una emergencia hídrica

El Niño: Santa Fe ya aplicó más de 97.000 vacunas a trabajadores que podrían intervenir ante una emergencia hídrica

Último Momento
Marc Márquez ganó la sprint en Qatar y se acerca a su octavo mundial de Moto GP

Marc Márquez ganó la sprint en Qatar y se acerca a su octavo mundial de Moto GP

Hidromonitor: la app creada por santafesinos para seguir la evolución de los ríos y las alertas ante el fenómeno de El Niño

Hidromonitor: la app creada por santafesinos para seguir la evolución de los ríos y las alertas ante el fenómeno de El Niño

El Niño: Santa Fe ya aplicó más de 97.000 vacunas a trabajadores que podrían intervenir ante una emergencia hídrica

El Niño: Santa Fe ya aplicó más de 97.000 vacunas a trabajadores que podrían intervenir ante una emergencia hídrica

Santa Fe ya selló más de 4,2 millones de metros de fisuras en rutas provinciales

Santa Fe ya selló más de 4,2 millones de metros de fisuras en rutas provinciales

Tras una histórisa misa, el papa León XIV se despidió de Payasandú frente a una multitud

Tras una histórisa misa, el papa León XIV se despidió de Payasandú frente a una multitud

Ovación
El Chino Maidana compartió un divertido momento con Messi y De Paul en Inter Miami

El Chino Maidana compartió un divertido momento con Messi y De Paul en Inter Miami

Unión quedó a la espera del clásico mendocino: la victoria que necesita para entrar a los playoffs

Unión quedó a la espera del clásico mendocino: la victoria que necesita para entrar a los playoffs

Marc Márquez ganó la sprint en Qatar y se acerca a su octavo mundial de Moto GP

Marc Márquez ganó la sprint en Qatar y se acerca a su octavo mundial de Moto GP

Boca, Argentinos y Central protagonizan una definición apasionante por el título de Campeón de Liga

Boca, Argentinos y Central protagonizan una definición apasionante por el título de Campeón de Liga

Instituto quiere asegurarse la cima y Talleres busca cerrar el año con una alegría

Instituto quiere asegurarse la cima y Talleres busca cerrar el año con una alegría

Policiales
Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Cayó preso por amenazar a su pareja y le secuestraron un arsenal de armas y municiones

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

Realizaron 16 allanamientos por microtráfico, abuso de armas y tentativa de homicidio en Santa Fe y Santo Tomé

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

B° 12 de Octubre: asesinaron a un hombre a balazos, hirieron a un niño de 10 años y aprehendieron a dos personas

Escenario
Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

Nace el Festival del Liso Santafesino: La Rural será sede de dos jornadas de cerveza, música y gastronomía

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

La XII edición del Festival de Blues en Santa Fe llega a HUB con un line up de lujo

Flavio Mendoza: Santa Fe, los llevo en el corazón

Flavio Mendoza: "Santa Fe, los llevo en el corazón"

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Nepal llega a Tribus celebrando 40 años junto al metal

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos Pascual Grisolía

Noche de los museos en CABA: se presenta la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos "Pascual Grisolía"