La Municipalidad de Santa Fe informa cambios en el horario de atención del Tribunal de Faltas

Desde el lunes 2 de noviembre habrá un nuevo horario de atención al público. Los trámites son con turno web, salvo vehículos retenidos en las últimas 72 horas y audiencias programadas para el día

La Municipalidad de Santa Fe informa que, a partir del lunes 2 de noviembre, el Tribunal de Faltas modificará su horario de atención al público . La atención será de lunes a viernes, sábados y feriados, de 8 a 15. El organismo no atenderá los domingos , el 1 de mayo, el 1 de enero, el 25 de diciembre y el Día del Empleado Municipal, que se conmemora el primer viernes de noviembre.

Se recuerda que la atención se realiza exclusivamente mediante turnos gestionados previamente a través de la app Santa Fe y el sitio web oficial: www.santafeciudad.gov.ar , donde deben seleccionar el botón “Turnos Tribunal de Faltas”, ubicado en el margen inferior de la página.

Quiénes pueden concurrir sin turnos

Las únicas excepciones al sistema de turnos son los casos de vehículos retenidos hasta 72 horas desde la retención. Para el resto de los trámites, incluidas las liquidaciones por actas labradas por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), es obligatorio contar con un turno web.

Moratoria para regularizar multas

Por otra parte, desde el 2 de noviembre y durante 60 días estará vigente el régimen de regularización de multas de tránsito y de control correspondientes a infracciones cometidas hasta el 31 de julio de 2026. Los vecinos que puedan adherirse podrán hacerlo de manera online a través de la app Santa Fe y el sitio web municipal o de manera presencial en el Tribunal de Faltas, sito en San Luis 3078, con turno previo.