La Provincia completó el montaje de vigas en el estribo de Santo Tomé con trabajos nocturnos para evitar cortes de tránsito. De los 43 vanos previstos, 31 ya están hormigonados y se fabricaron 203 de las 215 vigas necesarias.

El nuevo Puente Carretero llegó al 75% de avance: finalizó el montaje de vigas y comenzó una nueva etapa de construcción

El nuevo Puente Carretero que unirá Santa Fe y Santo Tomé alcanzó el 75% de avance general , luego de completar la construcción de sus 42 pilas e ingresar de lleno en la etapa de superestructura, que comprende la colocación de vigas, el hormigonado de los vanos y la construcción del tablero.

Uno de los últimos trabajos se realizó durante la última semana de octubre, cuando el Gobierno provincial completó el montaje de vigas en el estribo santotomesino. Las tareas se desarrollaron durante la noche para evitar interrupciones en la circulación entre ambas ciudades durante las horas de mayor tránsito.

El nuevo Puente Carretero llegó al 75% de avance: finalizó el montaje de vigas y comenzó una nueva etapa de construcción

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que el gobernador Maximiliano Pullaro pidió que la obra no se detenga y explicó que los trabajos avanzan vano por vano. También destacó que, con la finalización de la infraestructura, ahora los esfuerzos están concentrados en las últimas vigas que restan colocar y en los tramos que deben hormigonarse.

Con el hormigonado de la pila 3 quedó terminada toda la estructura ubicada bajo el agua. A partir de ahora, los trabajos se concentran en los componentes que quedarán a la vista desde la ruta.

Cómo avanza la construcción del nuevo puente

El viaducto tendrá 43 vanos, de los cuales 31 ya están hormigonados y otros seis se encuentran montados o en ejecución. Además, se fabricaron 203 de las 215 vigas previstas para la estructura.

Se trata de piezas de hormigón postesado de 30,8 metros de largo, que se apoyan de a cinco en cada tramo.

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, explicó que, una vez hormigonado cada vano, la máquina lanzavigas avanza para colocar las siguientes piezas. Luego se arma el tablero con prelosas y se realiza el hormigonado, en una secuencia que se repite hasta completar la estructura.

Nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé: anticipan cortes en el Puente Carretero por el avance de la obra

El nuevo puente tendrá 1.324 metros de longitud y se construye al sur y en paralelo al actual. Contará con dos carriles hacia Santa Fe, además de una bicisenda y una senda peatonal. El viejo Puente Carretero, en tanto, quedará destinado al tránsito en dirección a Santo Tomé.

Los accesos y la reparación del viejo Puente Carretero

En paralelo a la construcción del viaducto, la Provincia continúa con los trabajos en las dos cabeceras. En Santo Tomé, las tareas de protección frente a la posible crecida del río Salado registran un 30% de avance.

En la ciudad de Santa Fe, sobre la calzada norte se construyen veredas y las bases para las columnas de iluminación definitiva, mientras que ya comenzó la colocación de luminarias. En la calzada sur se trabaja en el hormigonado de la zona de Cilsa.

En Santo Tomé, las intervenciones comprenden las calles Mitre, 7 de Marzo y Candioti, con trabajos de veredas, pavimentación, dársenas y colocación de losetas.

Por otra parte, la Provincia asumirá la reparación preventiva del actual Puente Carretero, que es de jurisdicción nacional, a pedido de Vialidad Nacional.

Seghezzo explicó que el objetivo es evitar que se repita una situación como la de 2024, cuando una falla obligó a interrumpir la circulación durante varios meses. Aclaró que las tareas previstas son preventivas y que actualmente se monitorea la unión de los tableros y la evolución de las irregularidades detectadas.

Los refuerzos para la reparación ya están fabricados. Según detalló el administrador de Vialidad Provincial, si baja el nivel del agua, los trabajos se realizarán desde abajo, sobre el terraplén. En caso contrario, deberán ejecutarse desde la parte superior del puente.

La obra del nuevo viaducto está a cargo de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Lemiro Pablo Pietroboni SA, Cocivial SA y Semisa Infraestructura SA, con una inversión provincial superior a los 62.000 millones de pesos.