Cinco niñas, de entre 9 y 14 años, se fugaron el viernes por la noche de un hogar de menores en Laguna Paiva y recién fueron encontradas este sábado por la mañana a más de 20 kilómetros al sur del lugar. Las nenas estaban en el hogar de menores Creciendo, que pertenece a la provincia y es una institución de puertas abiertas. Sin embargo, la directora provincial de Promoción de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe, Inés Colmegna, aclaró que al momento del escape el lugar estaba cerrado y se investiga qué fue lo que pasó ya que la guardia estaba integrada por dos personas.

"Que la institución sea de puertas abiertas significa que las niñas tienen actividades extrainstitucionales. Todas las niñas están atravesadas por situaciones complejas. Pero lo que pasó es que hay una de ellas con ciertas características que hizo que, tal vez, sea el motor de la fuga. Obviamente que la casa estaba cerrada, pero en un descuido o una actividad de las cuidadoras las niñas se fueron", aseguró en diálogo con UNO Santa Fe.

"El aviso a la policía fue inmediato. Apenas la guardia del centro tomó conocimiento de la fuga se dio aviso a la policía. Eso fue cerca de las 2 de la mañana de este sábado", explicó la funcionaria por lo que pudo haber pasado mucho tiempo entre el momento en que las chicas se escaparon y la hora en que se las empezó a buscar.

Luego Colmegna agregó: "En las próximas horas me van a informar por escrito cómo fue el accionar policial, mientras que lo intrainstitucional lo estamos viendo con la directora que, obviamente, a la hora de lo que sucedió no estaba en el lugar",

"Lo que estamos esperando es que nos informen de manera formal desde la comisaría cómo fue el accionar policial. Porque al enterarse de la fuga se dio aviso rápido a la policía para que se proceda a la búsqueda", insistió la funcionaria y continuó: "Queremos ir evaluando cuál fue la intervención de la policía en la búsqueda y por qué se demoró bastante en encontrarlas. Lo fundamental es que las niñas están bien después de estar tantas horas en la vía pública y por la exposición que eso supone para las niñas".

En el grupo de cinco niñas solo había dos hermanas y el resto no tiene relación familiar entre sí. Al ser consultada sobre si hubo alguna manifestación de problemas previos a la fuga en ese hogar, la funcionaria dijo que no, pero que la pandemia interrumpió las terapias con psicólogos y otros profesionales que las atendían fuera de la institución. "Esto puede haber influido en el abordaje que venían teniendo. Pero no nos olvidemos que los que están en hogares son niñas y niños que ya vienen con problemas bastante complejos y por eso están en los centros residenciales", evaluó.

Luego, ante la pregunta de cómo se actuó una vez que se las encontró a las niñas, Colmegna dijo: "Cuando suceden este tipo de cosas se sigue el protocolo de intervención. Después cada una de ellas tiene a sus profesionales de la Secretaría que ya están trabajando desde su ingreso a la institución y en este caso con esta nueva situación".

Mientras que ante la repregunta sobre si esta noche volverán a dormir en el hogar o si serán trasladadas a otro sitio, Colmegna dijo: "Eso lo estamos evaluando. No todas, pero sí algunas que venían con una situación más compleja dentro de la institución se verá cuál es el mejor lugar donde pueden estar".