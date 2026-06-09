El Monumento a la Bandera vuelve a brillar: el 17 de junio inaugurarán su restauración más importante de los últimos años

El acto será el próximo 17 de junio y estará encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro. La Provincia invirtió más de $4.000 millones para finalizar una intervención que había quedado paralizada y recuperar uno de los principales símbolos patrios del país.

Quedó listo el Monumento a la Bandera: el 17 de junio inauguran la restauración histórica.

El Gobierno de Santa Fe inaugurará el próximo 17 de junio las obras de restauración y puesta en valor integral del Monumento Nacional a la Bandera , en Rosario . El acto será encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro y marcará la recuperación definitiva de uno de los espacios históricos más representativos del país, luego de años de demoras, interrupciones y trabajos inconclusos.

La ceremonia se desarrollará en el marco de las actividades previas al Día de la Bandera y dará inicio a las jornadas de promesa de lealtad que protagonizarán miles de estudiantes de toda la provincia.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la finalización de la obra fue posible gracias a una fuerte inversión pública. La Provincia asumió una deuda de $1.456 millones con la empresa contratista y destinó otros $2.600 millones para completar los trabajos pendientes, alcanzando una inversión total superior a los $4.000 millones.

Una obra que la Provincia decidió concluir

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, remarcó que la intervención representó un importante desafío luego de más de una década de dificultades administrativas y financieras.

“Luego de más de una década de interrupciones, anuncios inconclusos y demoras por parte de la Nación, el Gobierno Provincial se hizo cargo de finalizar los trabajos de puesta en valor del Monumento y también de asumir la deuda preexistente con la empresa contratista”, señaló.

MONUMENTO A LA BANDERA ROSARIO 2

Además, destacó que la restauración fue concretada en un plazo reducido luego de que la obra quedara paralizada por decisión del Gobierno nacional. “La Provincia demostró estar a la altura de la importancia que tiene este monumento histórico para los argentinos y particularmente para los rosarinos”, afirmó.

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Qué trabajos se realizaron

La intervención incluyó una restauración integral de distintos sectores del complejo monumental. Entre las tareas más importantes se destacan los trabajos realizados en la Sala de las Banderas, donde se reacondicionaron vitrinas, se reemplazaron vidrios y estructuras, se restauraron cielorrasos y se ejecutaron trabajos de pintura.

También se recuperaron la llama votiva y numerosos elementos patrimoniales de bronce que forman parte del conjunto histórico.

En paralelo, se completó la restauración del mirador y se finalizó el ascensor que había quedado inconcluso tras la paralización de las obras.

Otro de los sectores intervenidos fue la Fuente de las Proas, donde se realizaron tareas de impermeabilización, renovación de cañerías, instalación de un nuevo sistema de bombeo y colocación de luminarias. Además, se incorporó una rampa de acceso para mejorar la accesibilidad del espacio.

Las obras también comprendieron la modernización de instalaciones eléctricas, sanitarias y termomecánicas, consolidando una puesta en valor integral del Monumento Nacional a la Bandera.

Una inauguración con agenda especial

La actividad del 17 de junio incluirá la habilitación permanente de la renovada Fuente de las Proas y, por la tarde, el encendido de la nueva iluminación ornamental del complejo.

“Recuperar el Monumento a la Bandera era una responsabilidad histórica. Estamos hablando del principal emblema patrio del país y de uno de los espacios públicos más representativos de Santa Fe”, sostuvo Enrico.

Con la inauguración de las obras, Rosario volverá a mostrar en plenitud uno de sus íconos más importantes, restaurado y preparado para recibir a miles de visitantes y estudiantes en las celebraciones patrias de este año.