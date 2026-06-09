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Tras más de una década, el proyecto del puente Reconquista-Goya recuperó impulso desde China

El intendente de Reconquista volvió de China con una posibilidad concreta de financiamiento para el puente que uniría Santa Fe y Corrientes.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

9 de junio 2026 · 19:56hs
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Una misión institucional en China le dio nuevo impulso al puente Reconquista-Goya

Una misión institucional en China le dio nuevo impulso al puente Reconquista-Goya, el proyecto vial que lleva más de una década esperando.

El intendente de Reconquista, Amadeo Enrique Vallejos, regresó de una misión institucional en China con novedades concretas sobre el proyecto del puente Reconquista-Avellaneda-Goya-Lavalle, una obra estratégica para la región que lleva décadas de postergaciones. "Volvimos a instalar una posibilidad real de financiamiento y construcción de esta obra", afirmó el mandatario reconquistense.

La misión fue organizada por el grupo CEA —una red de cooperativas orientadas al desarrollo estratégico del país— y el grupo cooperativo LADA, en articulación con el gobierno de la República Popular China. Junto a Vallejos participaron la intendente de Paraná, Rosario Romero, el de Villaguay, Adrián Fuerte, y representantes de diversas instituciones nacionales.

Uno de los ejes centrales de la agenda reconquistense fue retomar el proyecto ejecutivo del puente, cuya elaboración demandó años de trabajo técnico y una inversión millonaria por parte del Estado argentino. "El primer tema era poder reactivar ese viejo proyecto que se realizó durante mucho tiempo y donde se invirtieron muchos millones de dólares por parte de Argentina", explicó Vallejos en Radio EME, quien también recordó que tiempo atrás una empresa china —identificada como SINA— había expresado su intención de financiar la obra, aunque sin llegar a concretarse por falta de acuerdo con el gobierno nacional de entonces.

Un nuevo escenario jurídico

Lo que diferencia este momento de intentos anteriores, según el intendente, es el marco legal vigente. "Hoy tenemos la ley del RIGI, super RIGI, que daría una posibilidad y una seguridad jurídica, y también beneficios impositivos, para que inversiones extranjeras puedan hacer este tipo de obras", señaló.

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Amadeo Enrique Vallejos

Amadeo Enrique Vallejos

Sin embargo, Vallejos identificó con precisión el nudo pendiente: las garantías que exige una inversión de esta magnitud. "Siempre se hace con garantía soberana o con garantía de las provincias. Allí es donde ahora va a estar focalizado nuestro trabajo entre las dos orillas", afirmó.

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La obra, que contempla una traza de 41 kilómetros sobre el río Paraná, conectaría la Ruta Nacional 11 al norte de Avellaneda con la Ruta Provincial 27 al sur de Lavalle, y eliminaría la dependencia de una balsa que actualmente no opera o de un rodeo de casi 500 kilómetros por tierra a través del puente Chaco-Corrientes. "Estamos hablando de un paso bioceánico estratégico, que pasaría por nuestras ciudades", subrayó el mandatario.

Antecedentes y respaldo regional

El proyecto no parte de cero. En 2015 se firmó un Memorándum de Entendimiento entre los municipios de Reconquista, Avellaneda, Goya y Lavalle junto a la empresa china CITIC Construction Co. Ltd., que en ese momento expresó formalmente su interés en financiar y ejecutar la obra. El proyecto ejecutivo había sido concluido por el Estado Nacional en 2009, con estudios topográficos, hidráulicos, ambientales y geotécnicos sobre 320 mil hectáreas, plasmados en más de 600 planos y 11 mil fojas técnicas.

Semanas atrás, intendentes, presidentes comunales y referentes del sector privado del norte santafesino y el sur correntino ya se habían reunido por videoconferencia para retomar una agenda conjunta, bajo la coordinación de Amadeo Vallejos, quien también ocupa el cargo de presidente de la Asociación para el Desarrollo Regional de General Obligado y Norte de San Javier. En ese encuentro se planteó la necesidad de que la obra sea declarada prioritaria por los gobiernos provincial y nacional, y se evaluó su posible inclusión en el RIGI como vía de financiamiento.

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Una obra con impacto regional y continental

El proyecto tiene números que hablan por sí solos: una inversión inicial estimada en 800 millones de dólares, cuatro años de construcción y alrededor de 4.000 puestos de trabajo directos. Pero su peso estratégico va más allá de la región. El puente forma parte del eje Capricornio, el corredor bioceánico sudamericano que atraviesa el continente de costa a costa, y es considerado clave para integrar la Mesopotamia con el resto del país y potenciar los intercambios del Mercosur.

Reconquista puente China financiamiento obra
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