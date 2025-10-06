Uno Santa Fe | Santa Fe | control

Cómo será el nuevo control sobre las motos en Santa Fe: suman tecnología para sancionar infracciones

La Municipalidad firmó un convenio con la UTN para incorporar a las motos al sistema digital de fiscalización de tránsito

6 de octubre 2025 · 10:56hs
Cómo será el nuevo control sobre las motos en Santa Fe: suman tecnología para sancionar infracciones

La Municipalidad de Santa Fe firmó un nuevo convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para incorporar a las motocicletas en el sistema de monitoreo y control de tránsito mediante dispositivos tecnológicos ya instalados en distintos puntos de la ciudad.

La medida fue anunciada por Ana Caprio, administradora del Tribunal de Faltas, quien explicó que “todos los dispositivos que hoy detectan excesos de velocidad o cruces de semáforo en rojo también registrarán infracciones cometidas por motovehículos”.

“Hasta ahora las infracciones de motos se constataban solo en la vía pública, cuando un inspector lograba detener al conductor. Con esta herramienta podremos labrar actas en forma automática a partir de imágenes que registren, por ejemplo, la falta de casco, el exceso de ocupantes, el cruce con luz roja o la invasión de la senda peatonal”, detalló en declaraciones a LT10 Radio Universidad.

Control masivo y notificación domiciliaria

Caprio precisó que el nuevo sistema permitirá una constatación masiva de infracciones, con notificaciones que llegarán directamente al domicilio del titular del vehículo. “Es una herramienta que mejora la prevención y refuerza el objetivo del intendente Juan Pablo Poletti, que es ordenar el tránsito y salvar vidas”, sostuvo.

Entre las infracciones más frecuentes detectadas por los inspectores se mencionan la circulación sin casco, con menores o bebés, y con exceso de ocupantes, prácticas comunes en distintos barrios, especialmente en el norte de la ciudad.

Motos retenidas.jpg

Casos especiales y delitos

Respecto de los vehículos con patente ilegible, adulterada o sin identificación, la funcionaria aclaró que no podrán ser sancionados por este sistema automático, pero sí serán abordados mediante controles presenciales. “La adulteración o falsificación de patente constituye un delito penal, por lo que se da intervención inmediata a la justicia”, advirtió.

En el marco de los operativos de tránsito realizados en septiembre, fueron retenidos 154 autos y 361 motocicletas, mientras que casi 300 motos fueron retiradas del Corralón tras el pago de multas y la regularización de documentación.

La multa busca ordenar y educar, no recaudar. Su finalidad es prevenir accidentes y promover conductas responsables”, enfatizó Caprio.

Programa “Vale por un casco”

La administradora del Tribunal de Faltas confirmó que volvió a ponerse en marcha el programa “Vale por un casco”, impulsado por el intendente Poletti. La iniciativa establece que los infractores que sean sancionados por primera vez por circular sin casco pueden evitar el pago de la multa si presentan la factura de compra de un casco reglamentario y lo exhiben ante el juez.

“La idea es que la primera infracción se convierta en una oportunidad de aprendizaje: en lugar de pagar, el conductor compra su casco y empieza a usarlo”, concluyó Caprio.

