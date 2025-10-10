Uno Santa Fe | Santa Fe | puente Carretero

Puente Carretero: el Gobierno santafesino espera las vigas fabricadas en San Luis mientras continúa con la megaobra

A fin de mes llegarán las primeras vigas desde San Luis, mientras continúa la producción en la localidad de San Agustín y las tareas de pilotaje, columnas y obras complementarias en ambas cabeceras.

10 de octubre 2025
Los avances de la obra del nuevo Puente Carretero

Los avances de la obra del nuevo Puente Carretero

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Obras Públicas, avanza a paso firme en la construcción del nuevo Puente Carretero Santa Fe–Santo Tomé. Según confirmó el ministro Lisandro Enrico, ya se fabricaron 28 de las 215 vigas pretensadas necesarias para la megaobra, y las primeras llegarán desde San Luis a fines de este mes.

Los avances de la obra del nuevo Puente Carretero

Los avances de la obra del nuevo Puente Carretero

Los avances de la obra del nuevo Puente Carretero

Los avances de la obra del nuevo Puente Carretero

“Mientras seguimos trabajando día y noche en el pilotaje y la colocación de columnas, en San Luis una empresa especializada ya fabricó 28 de las 215 vigas que necesitamos. El resto las vamos a continuar en una planta de San Agustín”, precisó Enrico.

Avances visibles en ambas cabeceras

El ministro detalló que, hasta el momento, se colocaron 87 pilotes, 34 columnas y 7 dinteles transversales que servirán para unir las estructuras del nuevo puente. Además, subrayó que la producción del resto de las vigas continuará en San Agustín, en cercanías de Santo Tomé, para optimizar los tiempos y la logística del montaje.

Por su parte, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, destacó que “también estamos desarrollando obras complementarias en ambas cabeceras. En Santa Fe ya iniciamos la construcción del terraplén, mientras que en Santo Tomé se están tomando muestras de suelo y ultimando el proyecto ejecutivo”.

La estructura que unirá a Santa Fe y Santo Tomé

El nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé demandará la producción total de 215 vigas pretensadas, de las cuales 30 se fabrican en San Luis y 185 en San Agustín. Cada viga mide 30,8 metros de largo, 1,5 metros de altura y 0,70 metros de ancho, con un peso de aproximadamente 80 toneladas.

Avances del nuevo Puente Carretero

Avances del nuevo Puente Carretero

Los 7 pasos clave para fabricar las vigas

El proceso de fabricación de estas piezas estructurales requiere una precisión técnica milimétrica y control de calidad permanente.

  • Preparación de los cables: se disponen cables de acero de alta resistencia en bancos de 80 metros, tensados con gatos hidráulicos y anclados en bloques de hormigón.

  • Hormigonado: se vierte la mezcla de hormigón, garantizando su resistencia y durabilidad.

  • Curado acelerado: permite el fraguado rápido para el desmolde en 24 horas.

  • Producción diaria: se fabrica una viga por día, completando cuatro en cuatro jornadas consecutivas.

  • Fraguado y curado final: las piezas se dejan reposar un día adicional para alcanzar la resistencia óptima.

  • Destesado: se libera la tensión de los cables, transfiriendo la carga al hormigón.

  • Listas para el montaje: las vigas quedan preparadas para soportar grandes cargas y luces extensas, condición esencial para este tipo de puentes.

La llegada de las primeras vigas marcará un nuevo hito en la construcción del puente, una de las obras de infraestructura más esperadas por los habitantes de Santa Fe y Santo Tomé, que permitirá mejorar la conectividad, reducir tiempos de viaje y reforzar la seguridad vial entre ambas ciudades.

