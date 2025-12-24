Uno Santa Fe | Santa Fe | Peatonal

Explotaron la Peatonal y las avenidas comerciales de Santa Fe: gran afluencia de personas por las compras de Navidad

El movimiento fue importante tanto en el centro como en las avenidas que se extienden al norte. Aristóbulo del Valle y General Paz también se lucieron con muchos santafesinos que buscaron aprovechar las ofertas y el horario corrido de los locales.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

24 de diciembre 2025 · 14:55hs
Explotaron la Peatonal y las avenidas comerciales de Santa Fe: gran afluencia de personas por las compras de Navidad

Explotaron la Peatonal y las avenidas comerciales de Santa Fe: gran afluencia de personas por las compras de Navidad
Explotaron la Peatonal y las avenidas comerciales de Santa Fe: gran afluencia de personas por las compras de Navidad

Explotaron la Peatonal y las avenidas comerciales de Santa Fe: gran afluencia de personas por las compras de Navidad
Explotaron la Peatonal y las avenidas comerciales de Santa Fe: gran afluencia de personas por las compras de Navidad

Explotaron la Peatonal y las avenidas comerciales de Santa Fe: gran afluencia de personas por las compras de Navidad
Explotaron la Peatonal y las avenidas comerciales de Santa Fe: gran afluencia de personas por las compras de Navidad

Explotaron la Peatonal y las avenidas comerciales de Santa Fe: gran afluencia de personas por las compras de Navidad

La ciudad de Santa Fe vivió jornadas de intenso movimiento comercial en las vísperas de las fiestas. La Peatonal San Martín y las principales avenidas a cielo abierto se consolidaron como los epicentros del consumo, recibiendo a miles de personas que salieron a concretar las compras de Navidad.

El mensaje navideño del padre Marcelo Blanche, párroco de la Basílica de Guadalupe: "Debemos recuperar el valor del encuentro y la alegría compartida"

El fenómeno no se limitó al casco céntrico. Los grandes centros comerciales del norte, como las avenidas Aristóbulo del Valle y General Paz, registraron una gran afluencia de personas, mostrando un dinamismo similar al de la Peatonal.

Masiva manifestación de gremios contra la reforma jubilatoria frente a la Legislatura
Explotaron la Peatonal y las avenidas comerciales de Santa Fe: gran afluencia de personas por las compras de Navidad

Explotaron la Peatonal y las avenidas comerciales de Santa Fe: gran afluencia de personas por las compras de Navidad

Estas arterias, fundamentales para la actividad económica de la capital provincial, lucieron con sus veredas colmadas y un flujo vehicular constante no solo durante este martes y ayer lunes, sinos dias pasados que incluyeron hasta el fin de semana.

02
Explotaron la Peatonal y las avenidas comerciales de Santa Fe: gran afluencia de personas por las compras de Navidad

Explotaron la Peatonal y las avenidas comerciales de Santa Fe: gran afluencia de personas por las compras de Navidad

Para captar este último impulso de ventas, la mayoría de los comercios optó por trabajar en horario corrido durante este martes, una estrategia clave para facilitar las compras de último momento antes de cerrar las puertas más temprano de lo habitual para los festejos nocturnos.

03
Explotaron la Peatonal y las avenidas comerciales de Santa Fe: gran afluencia de personas por las compras de Navidad

Explotaron la Peatonal y las avenidas comerciales de Santa Fe: gran afluencia de personas por las compras de Navidad

Este repunte de actividad es visto con optimismo por el sector. En un 2025 que se tornó complicado para el comercio santafesino, las ventas de Navidad representan la oportunidad esperada para levantar un año que se hizo cuesta arriba.

A la espera del balance general, las imágenes de la jornada reflejan una ciudad en pleno movimiento, donde tanto el tradicional paseo céntrico como las avenidas comerciales del norte fueron los destinos elegidos por los santafesinos para cumplir con las tradiciones navideñas.

Peatonal Santa Fe Navidad avenidas comerciales
Noticias relacionadas
La moto robada al artista Ricardo Calanchini

Le robaron la moto al prestigioso artista plástico Ricardo Calanchini, en el norte de Santa Fe

que modificaciones prepara educacion para el ciclo lectivo 2026 en santa fe

Qué modificaciones prepara Educación para el ciclo lectivo 2026 en Santa Fe

Marcelo Blanche, párroco de la Basílica de Guadalupe

El mensaje navideño del padre Marcelo Blanche, párroco de la Basílica de Guadalupe: "Debemos recuperar el valor del encuentro y la alegría compartida"

¿cuales fueron los nombres mas elegidos por los santafesinos en 2025?

¿Cuáles fueron los nombres más elegidos por los santafesinos en 2025?

Lo último

La insólita defensa de Moretti en San Lorenzo: Me tienen que dar una parte del estadio

La insólita defensa de Moretti en San Lorenzo: "Me tienen que dar una parte del estadio"

¿Colón se ilusiona con la posible vuelta de Federico Lértora?

¿Colón se ilusiona con la posible vuelta de Federico Lértora?

Barracas Central no renovaría con Rubén Insúa pese a obtener el boleto a la Sudamericana

Barracas Central no renovaría con Rubén Insúa pese a obtener el boleto a la Sudamericana

Último Momento
La insólita defensa de Moretti en San Lorenzo: Me tienen que dar una parte del estadio

La insólita defensa de Moretti en San Lorenzo: "Me tienen que dar una parte del estadio"

¿Colón se ilusiona con la posible vuelta de Federico Lértora?

¿Colón se ilusiona con la posible vuelta de Federico Lértora?

Barracas Central no renovaría con Rubén Insúa pese a obtener el boleto a la Sudamericana

Barracas Central no renovaría con Rubén Insúa pese a obtener el boleto a la Sudamericana

Tagliamonte hará la pretemporada con Racing y Unión deberá buscar otro arquero

Tagliamonte hará la pretemporada con Racing y Unión deberá buscar otro arquero

La sinceridad de LeBron James sobre jugar en Navidad: Prefiero estar en mi casa

La sinceridad de LeBron James sobre jugar en Navidad: "Prefiero estar en mi casa"

Ovación
Buenas caras y mejores noticias: Colón empieza a mirar hacia adelante

Buenas caras y mejores noticias: Colón empieza a mirar hacia adelante

El fútbol femenino de Unión celebró la Navidad con un mensaje cargado de gratitud y futuro

El fútbol femenino de Unión celebró la Navidad con un mensaje cargado de gratitud y futuro

El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

El posteo de Colón que agitó el mercado: el túnel, una pregunta y muchas lecturas

Cómo quedó conformada la estructura del fútbol en Unión

Cómo quedó conformada la estructura del fútbol en Unión

Bonazzola: Colón está atravesando meses de gestión extrema, pero el rumbo es claro

Bonazzola: "Colón está atravesando meses de gestión extrema, pero el rumbo es claro"

Policiales
Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"