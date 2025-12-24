El movimiento fue importante tanto en el centro como en las avenidas que se extienden al norte. Aristóbulo del Valle y General Paz también se lucieron con muchos santafesinos que buscaron aprovechar las ofertas y el horario corrido de los locales.

La ciudad de Santa Fe vivió jornadas de intenso movimiento comercial en las vísperas de las fiestas. La Peatonal San Martín y las principales avenidas a cielo abierto se consolidaron como los epicentros del consumo, recibiendo a miles de personas que salieron a concretar las compras de Navidad .

El fenómeno no se limitó al casco céntrico. Los grandes centros comerciales del norte, como las avenidas Aristóbulo del Valle y General Paz, registraron una gran afluencia de personas, mostrando un dinamismo similar al de la Peatonal.

Explotaron la Peatonal y las avenidas comerciales de Santa Fe: gran afluencia de personas por las compras de Navidad

Estas arterias, fundamentales para la actividad económica de la capital provincial, lucieron con sus veredas colmadas y un flujo vehicular constante no solo durante este martes y ayer lunes, sinos dias pasados que incluyeron hasta el fin de semana.

Para captar este último impulso de ventas, la mayoría de los comercios optó por trabajar en horario corrido durante este martes, una estrategia clave para facilitar las compras de último momento antes de cerrar las puertas más temprano de lo habitual para los festejos nocturnos.

Este repunte de actividad es visto con optimismo por el sector. En un 2025 que se tornó complicado para el comercio santafesino, las ventas de Navidad representan la oportunidad esperada para levantar un año que se hizo cuesta arriba.

A la espera del balance general, las imágenes de la jornada reflejan una ciudad en pleno movimiento, donde tanto el tradicional paseo céntrico como las avenidas comerciales del norte fueron los destinos elegidos por los santafesinos para cumplir con las tradiciones navideñas.