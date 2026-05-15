Se aproxima una ola polar: cuándo llega el frío extremo y las heladas a la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre el ingreso de una masa de aire gélido que desplomará el termómetro a partir del fin de semana. Qué zonas se verán más afectadas

El otoño amaga con terminarse antes de tiempo. Tras una tregua de jornadas templadas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y los principales centros de pronóstico climático confirmaron el ingreso de una masa de aire polar que avanzará de manera progresiva sobre el centro y norte del país .

El fenómeno provocará en Santa Fe y la región un marcado descenso térmico , vientos intensos y un escenario propicio para heladas generalizadas e incluso nevadas en sectores serranos y cordilleranos.

El cambio brusco de tiempo se empezará a sentir con fuerza entre el sábado y el domingo. Se espera que este frente frío recorra la región central acompañado por inestabilidad, algunas lluvias aisladas en ciertos sectores y una posterior e intensa circulación de viento sur que acelerará la caída de las marcas térmicas.

El impacto en Santa Fe y la región pampeana

Para el territorio santafesino, la llegada del aire polar encendió las alarmas en el sector productivo y urbano debido a la alta probabilidad de heladas.

Las primeras horas de la semana exigirán abrigo pesado: las máximas no superarían los 15 grados y las madrugadas se consolidarán como las más frías en lo que va del año.

El área de la zona pampeana se encuentra bajo un seguimiento especial, ya que el aire ventoso del cuadrante sur acentuará la sensación térmica, generando condiciones de "invierno adelantado" de manera prolongada.

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El mapa del frío: ¿dónde se esperan nevadas?

El SMN prevé precipitaciones níveas en la cordillera y precordillera de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Asimismo, hacia el domingo, sectores elevados del NOA (Noroeste Argentino) podrían registrar también caída de nieve.

Heladas en el Litoral y Noreste: Sorpresivamente, el aire frío se inyectará con tanta fuerza que para el inicio de la semana se esperan heladas generales en provincias tradicionalmente más cálidas como Chaco, Corrientes y Misiones, con marcas que en el NEA podrían llegar a los -1°C.