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El niño que cayó del camión en Santo Tomé sigue con respiración asistida y su pronóstico es reservado

El nene de 9 años cumple 72 horas internado en el Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia" con asistencia respiratoria mecánica. La Justicia investiga el hecho.

15 de mayo 2026 · 17:32hs
El niño de 9 años cumple 72 horas internado en el hospital Alassia de Santa Fe con respiración asistida y pronóstico reservado tras caer de un camión recolector en Santo Tomé.

José Busiemi

El niño de 9 años cumple 72 horas internado en el hospital Alassia de Santa Fe con respiración asistida y pronóstico reservado tras caer de un camión recolector en Santo Tomé.

El niño de 9 años que cayó de un camión recolector en Santo Tomé continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, de la ciudad de Santa Fe. El menor cumple 72 horas de internación y su estado es estable dentro del cuadro de gravedad.

Según el último parte médico, el nene permanece con asistencia mecánica respiratoria y bajo seguimiento del servicio de Neurocirugía. Desde el hospital precisaron que el pronóstico es reservado.

Cómo ocurrió el accidente

El hecho se produjo el martes por la tarde en la intersección de las calles Sarmiento y Mosconi de la ciudad de Santo Tomé. Según las primeras informaciones, el menor viajaba en la parte trasera del camión recolector junto a otro chico cuando perdió el equilibrio y cayó sobre la carpeta asfáltica.

Como consecuencia del fuerte impacto, el niño sufrió una fractura occipital y debió ser trasladado de urgencia por una ambulancia del SIES 107 al nosocomio de la capital provincial.

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La Justicia investiga

El accidente es investigado por la Justicia, que continúa con las actuaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho y las responsabilidades que pudieran corresponder.

Santo Tomé niño camión
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