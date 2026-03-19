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Llega el aumento del agua: ASSA cambia el sistema y las boletas tendrán una suba de hasta el 14 por ciento

La empresa aplicará un nuevo esquema basado en costos reales y afectará a todos los usuarios.

19 de marzo 2026 · 10:22hs
Aguas Santafesinas

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Aguas Santafesinas

El gerente general de Aguas Santafesinas (ASSA), Cristian Latino, confirmó que habrá aumentos en las boletas de agua tras un cambio en el sistema de cálculo del consumo que impactará en toda la provincia. La medida implica dejar atrás la fórmula utilizada desde 1995 y avanzar hacia un esquema basado en los costos reales de producción del servicio.

En declaraciones al programa De 12 a 14 (El Tres), el funcionario explicó que el nuevo modelo alcanzará tanto a quienes cuentan con medidor como a quienes abonan una tarifa fija. “El porcentaje es el mismo, porque lo que cambia es el precio del metro cúbico”, sostuvo.

Aumento en la tarifa de ASSA: de cuánto será

Según detalló Latino, el incremento en este bimestre oscilará entre el 11% y el 14%, dependiendo del caso. “El tope va a ser el 14, algunos van a tener un poquito menos”, indicó.

Además, precisó que el nuevo valor del servicio se fija en $563 por metro cúbico, es decir, cada 1000 litros de agua potable.

Uno de los ejes centrales del cambio es avanzar hacia una mayor implementación de la micromedición, un sistema que permite pagar en función del consumo real de agua.

Actualmente, solo el 30% de los usuarios cuenta con medidor, mientras que la mayoría sigue bajo un esquema estimado. Desde ASSA sostienen que el sistema medido es “más justo”, ya que permite reducir el gasto si se consume menos.

Cómo pedir el medidor de agua y cuánto cuesta

Quienes deseen instalar un medidor pueden iniciar el trámite de manera online a través de la oficina virtual de ASSA.

El costo del equipo es de $159.000, aunque se puede financiar hasta en 12 cuotas, lo que representa un pago mensual aproximado de entre $10.000 y $11.000.

Cuándo llegan las nuevas boletas

Desde la empresa confirmaron que las facturas con aumento ya están en proceso de distribución:

  • En Rosario, los vencimientos serán entre marzo y abril
  • En la ciudad de Santa Fe y el resto de la provincia, entre abril y mayo

El objetivo: evitar atrasos tarifarios

Latino remarcó que el nuevo esquema busca mantener el valor del servicio actualizado frente al contexto económico. “El precio del metro cúbico se fija según los costos reales de producción y distribución”, explicó.

En ese sentido, adelantó que la empresa trabajará junto al gobierno provincial para ajustar periódicamente los coeficientes y evitar desfasajes tarifarios en el futuro.

aumento Assa boletas
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