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Llega el Tren Capital Humano a Santa Fe: brindará atención médica, entregará lentes y permitirá realizar trámites gratuitos

La formación estará en la capital provincial del 27 al 31 de julio con prestaciones de salud, documentación, ANSES, SUBE y actividades culturales.

8 de julio 2026 · 17:21hs
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Tren Capital Humano: Operativo conjunto Nación-Provincia con servicios de salud y trámites gratuitos en Santa Fe.

Tren Capital Humano: Operativo conjunto Nación-Provincia con servicios de salud y trámites gratuitos en Santa Fe.

El Gobierno de Santa Fe y la Nación lanzarán un operativo conjunto que combinará los servicios del programa Santa Fe Acá con el Tren Capital Humano, una iniciativa que acercará atención médica, trámites y prestaciones sociales a distintas localidades de la provincia.

El recorrido incluirá las ciudades de San Cristóbal, Coronda, Santa Fe y Rosario. En la capital provincial, la formación permanecerá entre el 27 y el 31 de julio, sobre las vías del Ferrocarril Belgrano Cargas, donde atenderá al público de lunes a viernes de 9 a 17.

El presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, destacó el alcance del operativo y explicó que se trata de un trabajo articulado entre Provincia y Nación. "El programa Santa Fe Acá es un programa del Gobierno de la provincia conjuntamente con el Tren Capital Humano, que va a estar en las vías del Ferrocarril Belgrano Cargas recorriendo nuestra provincia", señaló.

Además, remarcó la variedad de servicios que estarán disponibles para los vecinos. "Vamos a tener servicios para muchísimos ciudadanos que necesitan atención en distintas especialidades, como entrega de lentes recetados, atención odontológica y fonoaudiológica, pero además trámites de Renaper y ANSES, como también el vagón cultural", enumeró.

Atención médica, trámites y servicios gratuitos

El secretario General de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, sostuvo que el principal objetivo es acercar prestaciones estatales a quienes tienen mayores dificultades para acceder a ellas.

"Para mucha gente es muy difícil acceder a estos servicios si el Estado no los acerca. Por eso este operativo tiene un enorme valor social", afirmó.

Durante las jornadas también se podrán realizar trámites para gestionar o renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI), acceder a la tarjeta SUBE, obtener información sobre el Boleto Educativo y recibir asesoramiento sobre distintos programas sociales.

LEER MÁS: Trámites de Ansés: cómo consultar fecha y medio de cobro de jubilaciones, AUH y otras prestaciones

En el área de salud habrá controles odontológicos, consultas fonoaudiológicas, vacunación, testeos preventivos, asistencia vinculada a consumos problemáticos y orientación para personas que atraviesen situaciones de violencia de género.

Entrega de lentes y atención por orden de llegada

El coordinador del operativo, Lucas Linch, informó que los turnos se entregarán diariamente al comienzo de la atención y aclaró que no será necesario solicitar un turno previo.

"Los turnos se van a otorgar al comienzo de cada una de las jornadas; no es con turno previo, sino por orden de llegada", explicó.

También precisó que el operativo contará con una importante capacidad de atención. "Vamos a entregar alrededor de 150 lentes recetados por día a menores en situación de vulnerabilidad, atender unas 100 consultas fonoaudiológicas diarias y tendremos dos consultorios odontológicos funcionando en simultáneo", indicó.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el operativo busca garantizar el acceso gratuito a servicios esenciales mediante un trabajo coordinado entre la Provincia y la Nación, acercando prestaciones sanitarias, sociales y administrativas a miles de santafesinos.

Capital Santa Fe tren lentes Servicios
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