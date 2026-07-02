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Trámites de Ansés: cómo consultar fecha y medio de cobro de jubilaciones, AUH y otras prestaciones

Los trámites son gratuitos y permite a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones conocer su cronograma de pagos mediante pasos muy sencillos

2 de julio 2026 · 09:31hs
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Trámites de Ansés: cómo consultar fecha y medio de cobro de jubilaciones

Trámites de Ansés: cómo consultar fecha y medio de cobro de jubilaciones, AUH y otras prestaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) recordó que todos los beneficiarios de sus prestaciones pueden consultar de manera online la próxima fecha de cobro y el medio de pago, sin necesidad de realizar trámites presenciales y mediante pasos muy sencillos.

El servicio está disponible para quienes perciben jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), Prestación por Desempleo y cualquier otro beneficio administrado por el organismo.

Ansés: quiénes pueden realizar la consulta

La consulta está dirigida a todas las personas que cobran una prestación de Ansés. Para conocer la fecha de pago únicamente es necesario contar con el número de DNI.

Cómo consultar la fecha de cobro

El trámite es gratuito y puede realizarse en pocos pasos:

  • Ingresar al Calendario de Pagos de Ansés.
  • Consultar la fecha correspondiente según la terminación del DNI.

Cómo conocer el medio de cobro y descargar el recibo

Quienes necesiten saber en qué banco o medio recibirán el pago, consultar el monto a cobrar o descargar el recibo de haberes, deberán ingresar a Mi Ansés utilizando su Cuil y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro de la plataforma, deberán dirigirse a la sección "Cobros" y seleccionar la opción "Consultar fecha y medio de cobro". Desde allí también podrán acceder a la información detallada sobre la liquidación de su prestación.

Un trámite gratuito y disponible las 24 horas

Ansés recordó que la consulta no tiene costo y puede realizarse en cualquier momento desde una computadora o teléfono con acceso a internet, lo que permite a los beneficiarios conocer con anticipación cuándo y cómo recibirán sus haberes, evitando traslados innecesarios a las oficinas del organismo.

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