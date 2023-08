Los celulares y las notebooks aumentaron "hasta 120%" en un año por la inflación

Lilino sostuvo: "Al igual que en las jugueterías hay una parte que es importada y otra nacional. Estamos en contacto con los referentes que fabrican en el sur y otras provincias, donde tiene incidencia lo importado, todos los precios se están moviendo de una forma vertiginosa y todavía no tenemos claridad sobre estos. Se habla de porcentajes que van desde 15% y hasta 25%".

"Hace unos meses largos que en nuestra ciudad la venta viene retraída, entonces no es que no sea preocupante la reposición, pero no hay una demanda de que la gente entra desaforada, como lógicamente puede pasar en los bienes de primera necesidad como la comida y la ropa", expuso.

Y precisó: "Ayer nos dijeron que suspendían la entrega de heladeras. No es una cuestión de faltante porque estaban entregando de forma normal, es por la incertidumbre". Sobre las cocinas, indicó que en un año aumentaron "arriba del 80%".

La suba de precios afectó a todos electrodomésticos por igual: "Tenemos oscilaciones que va entre 80% u 85% hasta 110% o 120%. Los productos que fueron de importación directa fueron acompañando el rumbo del dólar blue más que el del dólar oficial, estos tuvieron un aumento muy, muy importante que llegaron hasta este 120%, como pueden ser algunas notebooks y celulares".

Lilino remarcó cómo cambiaron las necesidades e intereses de los clientes: "Lo que más se vende es lo que a la gente se le puede romper o ya no lo puede usar más. No hacen renovaciones por tecnología o modernización".

