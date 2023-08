Día del Niño: jugueterías de la ciudad golpeadas por la incertidumbre económica que atenta contra las ventas

Al respecto, Gustavo Pizzico de Juguetería Pizzico afirmó que "las ventas para este domingo vienen dentro de lo esperado, aunque no son muy grandes, hay una situación económica bastante difícil en todos los hogares, por lo que estamos dentro de lo que son las previsiones esperadas y con la expectativa de que levanten en lo que sea lo que es miércoles, jueves, viernes y sábado".

Consultado por el ritmo de venta respecto a otros años, el comerciante puntualizó que "es un poco inferior, hay cierta incertidumbre por una recesión bastante importante en todos los hogares".

jugueteria pizzico.jpg Jose Busiemi

Con este panorama, desde el sector trabajan en promociones para seducir a los clientes en la previa de una fecha esperada por todo el espectro de jugueterías en la región. Ante la consulta por cuales son los juguetes más elegidos Pizzico aseguró que "siguen siendo los clásicos, no hubo grandes lanzamientos, el más pedido se podría decir este año es la muñeca del estilo Barbie".

Sobre el impacto de la suba que ha tenido el dólar tanto la semana pasada como la actual post elecciones indicó: "Se siente, en el caso nuestro particular como empresa tomamos la decisión de no tocar los precios, deberíamos estar tocandolos un 25%, pero resulta contraproducente para nosotros aumentar ahora, así que desde nuestra parte y hasta el día 20 de agosto no vamos a tocarlos y ya a partir del lunes 21 de agosto si van a ser modificados. La gente que viene a ver juguetes mientras están vigentes las promociones que ya están las pueden aprovechar".

Si bien el precio o el promedio del ticket se calcula luego de los días de las infancias, el referente comercial indicó que para un "buen regalo" el monto a destinar dependerá del producto. "Se está hablando de un promedio de 3.500, 4.000 pesos, un regalo bastante lindo".