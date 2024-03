Los docentes públicos y privados están de paro hasta el lunes al igual que los médicos

"Continuaremos reclamando la deuda 2023, la cual aún no fue saldada y también la pérdida con el no pago de la extensión horaria, entendiendo que es un verdadero retroceso en la escuela santafesina y que pretendemos que esto continúe y que se amplíe. Es por todo esto que continuaremos con nuestro plan de lucha ya que además no hemos sido convocados ni por comisión, ni por paritaria para seguir discutiendo con las autoridades provinciales, por lo cual no hay por qué levantar las medidas de fuerzas que se decidieron", afirmó Pedro Bayúgar, titular del gremio de los docentes privados al ratificar las medidas de fuerza la semana pasada.

El gobierno provincial informó oficialmente que la propuesta salarial 2024 consiste en “completar un 43,4% de aumento a los docentes para los primeros meses del año” mientras que los gremios sostienen que solo se trata de un 7 por ciento para marzo.

Médicos también

Por otro lado, médicos nucleados en la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) y también de Siprus, llevan adelante un paro de 48 horas que comenzó este jueves en reclamo del cumplimiento paritario 2023 y el pase a planta permanente de los trabajadores. La medida afectará a todos los profesionales de la salud que se desempeñan en los Hospitales, Samcos y Centros de Salud dependientes de la órbita provincial incluyendo al personal de Iapos y Assal.

La modalidad es sin concurrencia a los lugares de trabajo y con atención solo de urgencias, emergencias y guardias mínimas. Además habrá una concentración por parte de los profesionales médicos (Siprus) desde las 9.30 en el Ministerio de Salud en la ciudad de Santa Fe

