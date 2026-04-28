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Correo Argentino: denuncian 39 despidos en Santa Fe y anuncian un paro por 48 horas

La Foecyt confirmó cesantías tras reclamar la reapertura de paritarias. Advierten que el salario inicial ronda los $700.000 y no alcanza frente a la inflación. La medida de fuerza impactará en la atención y distribución postal.

28 de abril 2026 · 11:05hs
Despidos entre los trabajadores del Correo Argentino

gentileza

Despidos entre los trabajadores del Correo Argentino

La tensión crece en el Correo Argentino tras el inicio de un plan de lucha sindical por la reapertura de paritarias. Desde la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt) denunciaron el envío de telegramas de despido como respuesta a los reclamos salariales. En la ciudad de Santa Fe, ya son 39 los trabajadores notificados, lo que derivó en una profundización de las medidas de fuerza.

En diálogo con LT10, el secretario general del gremio, Alberto Cejas, confirmó un paro de 48 horas previsto para el lunes y martes de la próxima semana. “Reclamar un salario digno hoy está penado con el despido. Es una situación que no vamos a permitir”, afirmó.

alberto cejas
El gremio del Correo Argentino ratificó a Alberto Cejas en la conducción

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Salarios bajos y ajuste en la planta

Desde el sindicato señalaron que el sueldo inicial de un trabajador del correo se ubica en torno a los $700.000, una cifra que consideran insuficiente en el contexto inflacionario. Además, cuestionaron el superávit de $28.000 millones que exhibe la gestión nacional.

“Es muy simple lograr superávit si bajás 7.000 trabajadores y planchás los salarios. Es como si en tu casa dejaras de darle de comer a tus hijos para que te sobre plata a fin de mes”, graficó Cejas.

Según datos gremiales, la planta de personal del Correo Argentino pasó de 18.000 a 11.000 empleados en el último año, entre retiros voluntarios y despidos. En la provincia de Santa Fe, la reducción alcanza unos 200 puestos sobre un total de 1.000, lo que representa una caída del 20%.

Denuncian tercerización y “caja negra” en la logística

Otro de los puntos más sensibles del conflicto es la presunta tercerización del servicio en localidades del interior. El gremio denunció que, ante la falta de personal propio, la empresa recurre a firmas privadas como Oca o Flecha Log para tareas de distribución.

“Es un costo mayor que tener un cartero propio. Vemos camionetas tercerizadas que cobran 10 horas sin moverse y parece no preocuparle a quienes conducen la empresa”, sostuvo el dirigente, quien además advirtió que esta práctica “trasciende gestiones”.

Servicio resentido y caída de la operatividad

La reducción del personal ya impacta en el funcionamiento del servicio. Desde la Foecyt aseguran que la pérdida de 7.000 trabajadores deteriora la operatividad del correo, especialmente en la distribución y atención al público.

“Antes se suplía con horas extras, pero hoy el empleado prefiere trabajar en aplicaciones de reparto. Con un salario de $700.000 y un 30% en negro, no rinde hacer horas adicionales”, concluyó Cejas.

Correo Argentino paro despidos
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