Lunes de paro en el Banco Central: cómo afecta a la actividad en Santa Fe

La medida nacional en el BCRA activó dudas sobre el funcionamiento del sistema. El impacto en la ciudad y qué esperar para las próximas horas

El gremio de La Bancaria confirmó un paro de actividades en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para este lunes, en todo el país . La medida, que responde a reclamos salariales y de condiciones laborales, puso el foco de atención sobre el impacto que este conflicto podría tener en el resto de las entidades financieras.

Ante la consulta sobre qué sucederá con los bancos en Santa Fe, la respuesta técnica indica que la atención al público en las sucursales de la ciudad se mantiene sin cambios. El conflicto está circunscrito, por el momento, a la operatividad de la autoridad monetaria nacional, que tiene 21 tesoros regionales en todo el país.

Si bien el paro en el BCRA no implica el cierre de las puertas de los bancos comerciales (públicos o privados), su impacto suele ser indirecto en el sistema financiero general. Los puntos clave a tener en cuenta son:

Atención en sucursales: los bancos locales atienden en sus horarios habituales y los turnos otorgados siguen vigentes.

los bancos locales atienden en sus horarios habituales y los turnos otorgados siguen vigentes. Clearing bancario: es el área donde más se podría sentir la medida, pudiendo generar demoras en la acreditación de cheques o en algunas transferencias de grandes montos.

Cajeros y canales digitales: el funcionamiento de las redes de cajeros automáticos, el Home Banking y las aplicaciones móviles opera con total normalidad.

Estado de alerta

Desde la seccional Santa Fe de La Bancaria señalaron que se mantienen en estado de alerta siguiendo la evolución del conflicto nacional. Sin embargo, recalcaron que no se han dispuesto medidas de fuerza locales que afecten de forma directa al usuario que necesita realizar trámites en caja o plataforma.

La recomendación para los clientes es realizar sus operaciones con la previsión habitual, sabiendo que el conflicto gremial actual se concentra en el ente rector y no en la atención directa al público en las sucursales de la región.