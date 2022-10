El organismo determinó que el corredor tendrá tres velocidades máximas diferentes a lo largo de los más de 30 kilómetros de carretera que suman las avenidas circunvalación Santa Fe y Oeste.

Desde Vialidad Nacional explicaron qué factores se tuvieron en cuenta para establecer dichas velocidades máximas; advirtieron que el corredor va cambiando sus características, hay zonas urbanas, no todos los cruces son a través de puentes (no es una autopista), además de haber tramos de doble mano y de única mano. Sumado a esto, hicieron especial hincapié en el diseño y estado actual de la calzada.

Los tres tramos:

- Desde 27 de Febrero y Juan de Garay hasta el intercambiador frente al Club Cilsa (RN A007 –Avenida Constitución Nacional) – 60 Km/H.

- Circunvalación Oeste, desde el intercambiador frente a Cilsa hasta el empalme con calle Gorostiaga (Hipódromo Las Flores) – 80 Km/H.

- Se determinó que 100 Km/H la velocidad máxima de circulación para vehículos livianos y camionetas en la Circunvalación Oeste (RN 11) en el tramo entre Gorostiaga (Hipódromo Las Flores) y el empalme con Ruta 11, entre Recreo y Candioti.

Av. Cricunvalación.jpg El corredor radarizado tiene una extensión mayor a los 30 km

Los argumentos de Vialidad Nacional

Fabio Sánchez, Jefe del séptimo 7º Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional explicó los motivos por los cuales se definieron tres velocidades diferentes. "Todo tiene un por qué", advirtió el funcionario nacional.

En esa línea, deslizó que "el diseño técnico de cada calzada tiene sus velocidades; sabemos que en la planta urbana tenemos otro tipo de velocidades. Hay una parte en los que se va a 60 km; en tanto que desde Cilsa hasta el Hipódromo es 80 km por su diseño"

Con respecto a los cambios en el tramo que va desde el Hipódromo hasta ruta 11, que de 80 km pasó a 100 km, explicó: "A raíz de todas las situaciones que se venían planteando se hizo un recorrido por la zona, se verificó, contamos con doble calzada, entonces se procedió a levantar la velocidad en ese sector. Camiones van a seguir con la máxima velocidad de 80 km".

Aclaró que técnicamente no es una autopista y definió a todo el corredor como un "mix". Tampoco es "autovía, donde se puede ir a más de 100 kilómetros". Y añadió: "Es una doble vía pero que técnicamente no se puede ir a más de 80 km/hora. El diseño que tiene la calzada no permite".

Consultado sobre las diferencias que existen con la circunvalación de Rosario, donde la máxima es de 100 km, apuntó: "Hay muchas más manos en Rosario (carriles) hay otro tipo de diseño de la calzada, totalmente distinto al que tenemos acá, que tiene muchísimos años". Recordó que en "Rosario hay colectoras; cosa que acá no contamos. Eso permite desarrollar una mayor velocidad".

Adelantó que con los proyectos de reparación y arreglos quizás se pueda levantar la velocidad. "Fue anunciado hace bastante, se están confeccionando el proyecto de parte de Vialidad Provincial. Es el convenio que firmó el gobernador donde se van a realizar cambios de luminarias y arreglo de la calzada".

En declaraciones al programa "De 10" que se emite por "LT 10", Sánchez aclaró: "La luminaria no tiene nada que ver con el tema de la velocidad". Insistió en que la "confección de la calzada" fue determinante para establecer las nuevas velocidades máximas.

En ese sentido, afirmó: "Tenes choques en todas las barandas; el estado de las barandas es deplorable y aquellas que están muy destruidas las terminamos cambiando porque no cumple más su función. Pero es continuo. Estamos hablando de 80 kilómetros por hora".

Confirmó que la condición de la calzada fue el factor más importante para establecer las velocidades máximas: "Por supuesto. En la autopista, que vas a 130 kilómetros por hora, donde los accesos son todos por puentes. Además, no es lo mismo tener una autopista en tramo rural a tenerla en tramo urbano". Y finalizó: "Todas las velocidades son siempre por diseño, no es por un capricho de nadie".