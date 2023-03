Los gremios docentes quieren "una nueva propuesta paritaria" y ratificaron el paro de 48 horas de la próxima semana

Durante la movilización de los gremios al ministerio de Educación, el secretario general de Amsafe, Rodrigo Alonso, sostuvo: "Estamos expresando el descontento de los trabajadores de la educación, donde más de 30.000 compañeros en una asamblea expresamos que había que mejorar la propuesta paritaria. El gobierno de la provincia tiene que presentar una nueva propuesta paritaria que debe implicar mejores condiciones para enseñar y aprender pero también una recomposición salarial que implique que el salario docente puede ganarle a la inflación".

En cuanto a levantar el paro previsto para la semana venidera dijo que "el gobierno sabe que tenemos un estatuto y que la comisión directiva provincial no tiene la facultad de levantar una medida de fuerza y no hay motivos para hacerlo. Queremos otra propuesta y ahí analizaremos las medidas. Hay que mejorar el porcentaje de arranque y del final. No hay feriados ni paros que impidan al gobierno poder convocarnos a paritarias".

Por su parte, el titular de Sadop Pedro Bayugar dijo que el acatamiento al paro "es muy alto y la presencia de compañeros de toda la provincia demuestra que la medida es una respuesta a la insuficiente oferta salarial y que no tiene en cuenta las aspiraciones de los docentes".

