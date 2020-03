Este viernes el gobierno provincial y los gremios docentes de Amsafe y Sadop volvieron a reunirse para continuar con la discusión paritaria. Según los dirigentes sindicales la oferta rondó el 10 por ciento en promedio, fue rechazada y pasaron a un cuarto intermedio. A su vez, la ministra de Educación, Adriana Cantero, anunció que docentes accederán al boleto educativo gratuito.

Cantero calificó a la reunión de "buena" ya que "en principio pudimos cerrar el acuerdo de todas las mesas técnicas que hemos tenido con respecto a las mejoras de las condiciones de trabajo de los docentes y también de los acuerdos pedagógicos". Asimismo detalló que la propuesta "supera el 10 por ciento del salario promedio", y que "estamos hablando siempre de superar los tres mil pesos de salario de bolsillo y eso depende del cargo". Confirmó además que "en este momento no estamos hablando de descuentos por día de paro, reconocemos el derecho constitucional a la huelga".

"Incorporamos en la discusión el tema del boleto educativo, porque a partir del lunes que viene el Ministerio de Educación empieza a inscribir a los docentes que vana tener boletos gratuitos en los traslados interurbanos y en la ruralidad lo cual es una mejora en el poder adquisitivo de su salario. Y respecto a la propuesta salarial, si bien los gremios reconocen que hay una mejora, como siempre les digo a los santafesinos que la hacemos respetando el Acuerdo Federal del cual no nos vamos a desacoplar, proponen un cuarto intermedio para poder seguir trabajando algunos elementos de esta propuesta", detalló la ministra a LT10.

Marcha docente.png La semana pasada hubo una multitudinaria concentración de los docentes frente a la Regional IV de Educación después de la paritaria en que ofrecieron un tres por ciento.

Y sostuvo: "No hablamos de porcentaje porque se malinterpreta una fórmula técnica y confunde. Hablamos de una mejora importante en la propuesta general del salario. Nos vamos a mantener en el Acuerdo Federal y también en las posibilidades reales de la restricción fiscal que tiene la provincia. Si hay cosas que se pueden seguir charlando, por lo tanto damos lugar al cuarto intermedio que están pidiendo todas las asociaciones gremiales, manifestando una vez más nuestra voluntad de dialogo y de seguir conversando.

En relación a las próxima reunión paritaria, expresó que "nosotros decimos cuarto intermedio, pero no va a haber convocatoria con medidas de fuerza. Cuando eso se resuelva estaremos llamando nuevamente a una reunión que pensamos será la definitiva. Supongo que esa explicación -sobre el sostenimiento del paro- la tienen que dar los sindicatos", agregó Cantero.

Los gremios

Por su parte, Sonia Alesso, titular de Amsafé provincial, expresó al salir de la reunión: "Lo primero es aclarar que vamos a pasar a cuarto intermedio. En esta reunión se han producido algunos avances, hay un incremento en la propuesta, para nosotros sigue siendo insuficiente. Hemos planteado que la propuesta tiene que ser mejorada, se acerca al 10 por ciento en distintos rangos y cargos".

"Se han incluído los temas que habíamos observado críticamente en lo salarial, de los concursos pendientes, de la modificación del decreto 2288, de la necesidad de incluir el tema de la formación docente, de incluir la cuestión del transporte rural y urbano. Aquí se planteó que a partir de la semana que viene a haber una información más concreta del tema de cuanto significa el transporte rural y el urbano para los docentes. La ministra informó que va a estar incluidas esas precisiones", agregó a Canal Veo.

Y sostuvo: "Nosotros ratificamos el paro que tenemos votado para el 11 y 12 y manifestamos la voluntad de seguir discutiendo para construir una propuesta mejor. Y planteando al Estado que tiene que mejorar la propuesta. Es en promedio un 10 por ciento, para algunos cargos es más y para otros menos. Se levanta el valor índice. Está bastante lejos de lo que nosotros planteamos. Incluye Fonid".

En la misma línea Pedro Bayugar, titular de Sadop, expresó que la propuesta "es insuficiente, a nosotros no nos satisface, es un borrador". Y apuntó: "Lo tomamos como parte de la discusión, hemos decidido interrumpir y pasar a un cuarto intermedio porque hay elementos que faltan. El gobierno tiene consultar cómo proceder en adelante, lamentablemente no hemos cerrado esta discusión, este acuerdo y seguimos como venimos".

Al ser consultado por el monto de la propuesta indicó en referencia al Acuerdo Federal: "Entendemos que hay acuerdos nacionales con respecto a algunos temas, pero eso no nos obliga a nosotros. Queremos tener un salario que sea realmente satisfactorio teniendo en cuenta el salario que hoy tenemos, de donde partimos que es más alto que otras provincias. A nosotros no nos van a obligar a negociar a la baja, eso no lo vamos a aceptar jamás. El Ministerio de Trabajo no podría homologar jamás un acuerdo a la baja".

"Algo superador sería mucho más de lo ofrecido. SI lo hacemos público sería una falta de buena fe en la negociación. Respetamos la propuesta en el sentido que fue mejor. Es aproximadamente un 10 por ciento que es algo así como tres mil pesos en el cargo testigo de maestra de grado y hemos dicho que eso no alcanza. La postergación de las negociaciones nos lleva a ratificar las medidas de fuerza de la semana que viene", concluyó.