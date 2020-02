Los municipales de Coronda aun no cobraron enero y trabajan tres horas diarias

Los propios funcionarios del gobierno corondino definen a la situación del municipio como "delicada y crítica". Hasta este jueves 20, los 310 empleados que forman parte de la planta permanente, más otros 50 que se encuentran como contratados, no habían cobrado un solo peso del mes de enero.

La semana pasada, luego de haber cortado la ruta 11, los municipales decidieron realizar un corte total sobre la autopista. Sin dinero en la caja, el intendente Ramírez fue a golpear las puertas de la Casa Gris. A la espera de una ayuda extraordinaria de provincia de 12 millones de pesos, los empleados cumplen con media jornada de trabajo; es decir, con tres horas diarias.

La nueva medida de fuerza fue tomada por los trabajadores luego de las 72 horas de paro de la semana pasada. Una asamblea determinó que las decisiones se tomen por votación. Según pudo saber este medio, alrededor de 45 trabajadores se inclinaron por el paro total y más de 80 por trabajar tres horas por día, algo que se imploraba desde la gestión. "Con las puertas cerradas de la municipalidad, es mucho más difícil", dijo una alta autoridad local a este medio

Desde el municipio comprenden la situación que atraviesan los empleados, escenario que ya comienza a tener sus consecuencias. Es que se trata de uno los principales empleadores de la ciudad (junto con la cárcel) el que comienza a tener dificultades y las réplicas alcanzan a la economía de la ciudad.

El municipio debe reunir todos los meses 21 millones de pesos para pagar salarios. Francisco Ávalos, secretario de Relaciones Institucionales y Comunicación del municipio señaló a UNO Santa Fe que el objetivo es "poder pagar este viernes el 50 por ciento del sueldo de enero".

La crisis municipal comienza a repercutir en los servicios y en el mantenimiento general de la ciudad, responsabilidad plena del gobierno local. Según Álvalos, la recaudación por Tasa General de Inmueble llega al 50 por ciento y que "todo está dirigido a pagar sueldos".

El pago no alcanzará para levantar la medida de fuerza, dispuesta hasta el miércoles de la próxima semana. Se espera que una nueva asamblea de trabajadores defina la continuidad o no del plan de lucha, lo que dependerá del pago total o no los salarios.

La semana pasada, el intendente Ramírez (FPCyS) le dijo a UNO Santa Fe "que el municipio tiene 350 empleados y que hay un desfasaje de entre 80 y 90 personas de más. Comentó que existe un agravante más, vinculado con las últimas recategorizaciones y nuevas áreas creadas durante la última parte de la gestión anterior.

"El 10 de diciembre recibimos un municipio con 46 millones de pesos de deudas con proveedores y con una caja en cero pesos. Cuatro mil pesos había en la caja, con sueldos y aguinaldos que pagar", añadió el mandatario a este medio. Ramírez resulto electo intendente de Coronda en las generales de junio del año pasado, imponiéndose sobre quien buscaba su reelección, el justicialista Marcelo Calvet.

La administración local, que ya se encuentra pagando cuotas de adelantos de coparticipación anteriores, le solicitó a la provincia 15 millones de pesos. De ese total, serían autorizados 12 millones de pesos, los cuales serían devueltos en 40 cuotas. Por estos días, el gabinete municipal intenta reunir toda la documentación solicitada por la Secretaría de Municipios y Comunas de la provincia para que los fondos sean girados.