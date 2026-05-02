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Un paseo en la Costanera terminó con un feroz ataque de un perro potencialmente peligroso a otro

EL animal atacado sufrió lesiones severas y permanece en observación tras una cirugía compleja. La dueña relató el dramático momento y aseguró que el agresor ya había protagonizado otros episodios

2 de mayo 2026 · 09:18hs
Cecilia junto a Orión

gentileza

Cecilia junto a Orión, quien se recupera tras una cirujía

Una vecina de la ciudad de Santa Fe vivió una dramática situación durante la tarde del feriado del 1° de mayo, cuando su perro fue brutalmente atacado por otro can en la Costanera. El hecho ocurrió entre las 18 y 19 a la altura del parque de la Alfombra Mágica y dejó al animal gravemente herido tras una intervención quirúrgica de alta complejidad.

Según el testimonio de Cecilia, la dueña del perro atacado, todo sucedió mientras paseaba con su mascota, Orión, como lo hacía habitualmente. En ese contexto, un perro de gran porte —aparentemente de raza pitbull o similar— se encontraba suelto y se abalanzó de forma violenta sobre el animal.

“Fueron los minutos más largos de mi vida”, relató a UNO Santa Fe la joven, quien intentó sin éxito separar a los perros. Finalmente, con ayuda de un joven que se encontraba en el lugar, lograron desprenderlos tras varios minutos de extrema tensión.

El cuadro de Orión era crítico: presentaba graves lesiones abdominales, con los intestinos expuestos. Fue trasladado de urgencia a una veterinaria donde debió ser sometido a una cirugía de dos horas. Los profesionales le extirparon cerca de un metro de intestino debido a perforaciones y tejido comprometido.

Actualmente, el animal permanece en observación y atraviesa un período clave de 72 horas postoperatorias para evaluar su evolución.

Cecilia también resultó herida durante el intento de rescate, al recibir una mordedura de su propio perro en medio del ataque. Sin embargo, indicó que su estado es estable.

Uno de los aspectos que generó mayor indignación fue la actitud del dueño del perro agresor. Según el relato, el hombre no descendió del vehículo en el que se encontraba ni se acercó a asistir o interiorizarse por la situación. Testigos del hecho y efectivos policiales intervinieron en el lugar.

Además, la mujer aseguró que no fue el único ataque registrado ese día, ya que el mismo perro habría mordido a otro animal momentos antes.

Tras el episodio, familiares de la víctima realizaron la denuncia policial correspondiente, mientras Cecilia adelantó que evalúa iniciar acciones legales.

posteo dueña y perro atacado

EL posteo de Cecilia junto a su perro tras el ataque, a la espera de la evolución

“Hoy mi prioridad es que mi perro sobreviva y no sufra”, expresó conmovida, al tiempo que pidió orientación sobre cómo proceder en este tipo de casos.

• LEER MÁS: Santa Fe inicia el chipeo de perros potencialmente peligrosos para prevenir ataques

Costanera ataques perros
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