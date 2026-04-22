Continúa la búsqueda de la joven de Coronda desaparecida

María Laura Lafuente fue vista por última vez el 20 de abril en Coronda. La joven es delgada, 1,56 m de estatura, cabellos castaños ondulados y ojos celestes

La joven de Coronda María Laura Lafuente, de 33 años, es buscada desde las últimas horas luego de la denuncia por su desaparición . Fue vista por última vez en la madrugada del lunes 20 de abril cuando salía de un drugstore a pocas cuadras de su casa.

Esa información fue brindada por sus familiares que recogieron imágenes de las cámaras de seguridad del lugar, donde se la observa comprando cigarrillos y tomando el camino hacia su hogar.

Así lo comentó a LT10 el periodista Marcelo Colombo, quien agregó que el kiosco "está ubicado en calle de Rivadavia y San Martín, en plena zona céntrica".

María Laura es de tez blanca, contextura delgada, 1,56 metros de estatura, cabellos castaños ondulados y ojos celestes. Tiene un tatuaje en el brazo derecho que dice “Aladizein”.

La joven fue tomada por una cámara a la madrugada

El del drugstore es el último registro fílmico que hay, ya que hay otra cámara que la toma caminando como de regreso al local, pero un árbol la tapa y se pierde la imagen precisa de hacia a dónde se dirige. "Si dobló hacia el lado del río o si dobló hacia el lado de de la ruta", dijo el periodista.

Ahí es donde se pierde el rastro y las cámaras de otros de otros lugares en la zona céntrica no la pudieron detectar después de las 2 de la mañana.

Esto generó que se encendieran las alarmas y se comience con una búsqueda más exhaustiva. "Desde las 7 de la mañana de este martes con un despliegue muy importante de la policía, de bomberos, de buzos, de perros, de drones están tratando de localizarla, pero hasta el momento no hay ninguna noticia de su paradero", describió Colombo.

Entre las hipótesis mencionó que la búsqueda en el río se debe a que sus familiares encontraron algunos escritos que los alarmaron. Sin embargo, también manifestó que siguiendo la última imagen es un camino que podría haber realizado para ir a la casa de algún otro familiar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/desaparecidaorg/status/2046608884391936303&partner=&hide_thread=false María Laura Lafuente tiene 33 años, desapareció el 20/4 en #Coronda, provincia de Santa Fe. Es delgada, altura 1,56. Vestía musculosa negra, calza negra y zapatillas negras con suela blanca. Se hizo la denuncia, Comisaría 1°. Avisar #Urgente a la policía local, o911#SantaFe pic.twitter.com/eHbbFBrTsb — desaparecidas argentina (@desaparecidaorg) April 21, 2026

Pedido de paradero de María Laura Lafuente

La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia solicita cualquier información sobre María Laura Lafuente, de 33 años, quien habría sido vista por última vez en la ciudad de Coronda el 20 de abril de 2026.

Lafuente es de tez blanca, contextura delgada, 1,56 metros de estatura, cabellos castaños ondulados y ojos celestes. Tiene un tatuaje en el brazo derecho que dice “Aladizein”.

Vestía calza de color negro, musculosa básica con puntilla de color negro, zapatillas de color negro con suelas de color blanco.

En su búsqueda interviene la Comisaría 1.ª de la Unidad Regional XV de la Policía de la Provincia, y la Fiscalía Regional I (departamento San Jerónimo).

Se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte a la búsqueda.

Ante cualquier dato por favor contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos en: Mendoza 3443 de la ciudad de Santa Fe, o calle Santa Fe 1950 1° Piso (ala Dorrego), en Rosario; al correo electrónico [email protected] y/o [email protected]; o a los teléfonos 3425357756 y 3425060007; o llamar al 911.