Zunino, el árbitro para la "final" de Unión ante Talleres

Unión se la jugará a todo o nada ante Talleres para llegar a los octavos de final del Torneo Apertura. Zunino, el hombre de negro.

La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer la programación y designaciones arbitrales para la novena y última fecha del Torneo Apertura 2026, una jornada que definirá a los clasificados a los octavos de final. En ese escenario, Unión será protagonista de uno de los encuentros más determinantes cuando reciba a Talleres.

El encuentro, que se disputará este sábado desde las 18.45 en el estadio 15 de Abril, tendrá como árbitro principal a Sebastián Zunino.

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El equipo arbitral estará compuesto por:

*Asistente 1: Juan Pablo Belatti

*Asistente 2: Uriel García Leri

*Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti

*VAR: Facundo Tello

*AVAR: Marcos Horticolou

Se trata de una designación fuerte para un cruce de alto voltaje, donde Unión se juega la clasificación y Talleres buscará asegurar la localía en los playoffs.

Cómo le fue a Unión con Zunino

El historial reciente del Tatengue con Zunino muestra un panorama equilibrado, con varios antecedentes cercanos en el tiempo.

En 2026 ya lo dirigió en dos oportunidades, ambas con saldo positivo: triunfos ante Agropecuario por Copa Argentina y frente a Instituto en el Apertura.

En 2025, en tanto, estuvo presente en el empate 1-1 ante Belgrano.

Mientras que en 2024 arbitró tres encuentros: derrotas ante Racing y Defensa y Justicia, ambas por 2-1, y una igualdad frente a Instituto (1-1). Además, aparece un antecedente más lejano: la victoria 1-0 ante Arsenal en 2022.

En líneas generales, no es un árbitro que marque tendencia, aunque sí suele estar presente en partidos cerrados y de trámite parejo para Unión.

Los antecedentes con Talleres

Por el lado de Talleres, el recorrido con Zunino también muestra resultados variados. En 2026 lo dirigió en el triunfo 1-0 ante Rosario Central.

Durante 2025, impartió justicia en la victoria ante Vélez (1-0), el empate ante Tigre (0-0) y el clásico frente a Belgrano (1-1), además de la derrota ante Boca (2-0) en playoffs.

En 2024 también tuvo protagonismo en una dura caída ante Vélez (3-0), aunque arrastra antecedentes positivos como el 3-0 frente a Gimnasia en 2023.

Un árbitro para partidos intensos

Un dato que no pasa desapercibido es el perfil de Zunino: suele manejar encuentros exigentes, con presencia disciplinaria y firmeza en la toma de decisiones, pero sin perder el control del juego.

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La última fecha del Apertura fue diagramada con especial atención: se agruparon partidos entre equipos que pelean objetivos similares y se contempló el desgaste de aquellos que compiten a nivel internacional.

En ese contexto, el duelo entre Unión y Talleres aparece como uno de los más atrapantes de la jornada. Y allí estará Zunino, en el centro de la escena, en un partido donde cada decisión puede pesar tanto como un gol.