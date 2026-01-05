Uno Santa Fe | Santa Fe | lunes

Lunes con clima agradable en la ciudad de Santa Fe para iniciar la semana

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

5 de enero 2026 · 08:31hs
El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado, leve brisa y una temperatura a las 7.30 de la mañana de 18.3º y se espera que la máxima alcance los 32º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa la influencia de un sistema de alta presión sobre el Uruguay, que mantiene las condiciones buenas y estables sobre la región central del país. No obstante, el ingreso de una masa de aire más cálido desde el noroeste, irá inestabilizando las condiciones a partir de mediados de semana, con la posibilidad de precipitaciones aisladas. Este proceso, se extenderá hasta finales de la semana, con mayor inestabilidad, aumentando la probabilidad de ocurrencia de lluvias y tormentas. Con respecto a las temperaturas, se prevé un ascenso gradual, principalmente de las máximas.

Martes con cielo mayormente despejado a algo nublado con condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 17° y máxima 33°. Vientos leves a moderados del sector noreste.

En tanto se espera un miércoles con cielo parcialmente nublado con condiciones algo inestable y una baja posibilidad de ocurrencia de lluvias durante la mañana. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 18° y suave ascenso de las máximas, 33°. Vientos leves del sector este/noreste, rotando a leves del sector suroeste por momentos.

Por último, jueves con cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables, desmejorando hacia la tarde/noche. Posibles lluvias débiles hacia la tarde/noche con temperaturas en suave ascenso: mínima 20° y máxima 33°. Vientos leves a moderados del sector este/sureste.

• LEER MÁS: Hasta enero habrá temperaturas por encima del promedio y menos lluvias en Santa Fe y la región

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

Colón acelera por Alan Bonansea y espera una definición clave

Bajo un fuerte operativo de seguridad, trasladaron a Nicolás Maduro al tribunal federal de Nueva York

Arca habilitó la devolución del 30% por dólar tarjeta y Netflix 2025: cómo es el trámite

El misterio de la indumentaria de Nicolás Maduro: entre la IA y el uniforme de la captura

Alonso liderará la negociación para un cierre cuidado del ciclo del Pulga

Alonso liderará la negociación para un cierre cuidado del ciclo del Pulga

Colón inicia la semana inhibido en FIFA: ¿por qué aún no pudo la pudo desactivar?

Agustín Lamosa, ¿en la mira de Colón para reforzar la zaga?

José Alonso puso paños fríos al interés del América de Cali por José Neris

Se presentaron los Juegos Suramericanos en la costa Atlántica

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

