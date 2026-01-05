Lunes con clima agradable en la ciudad de Santa Fe para iniciar la semana

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado, leve brisa y una temperatura a las 7.30 de la mañana de 18.3º y se espera que la máxima alcance los 32º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa la influencia de un sistema de alta presión sobre el Uruguay, que mantiene las condiciones buenas y estables sobre la región central del país. No obstante, el ingreso de una masa de aire más cálido desde el noroeste, irá inestabilizando las condiciones a partir de mediados de semana, con la posibilidad de precipitaciones aisladas . Este proceso, se extenderá hasta finales de la semana, con mayor inestabilidad, aumentando la probabilidad de ocurrencia de lluvias y tormentas. Con respecto a las temperaturas, se prevé un ascenso gradual, principalmente de las máximas .

Martes con cielo mayormente despejado a algo nublado con condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 17° y máxima 33°. Vientos leves a moderados del sector noreste.

En tanto se espera un miércoles con cielo parcialmente nublado con condiciones algo inestable y una baja posibilidad de ocurrencia de lluvias durante la mañana. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 18° y suave ascenso de las máximas, 33°. Vientos leves del sector este/noreste, rotando a leves del sector suroeste por momentos.

Por último, jueves con cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables, desmejorando hacia la tarde/noche. Posibles lluvias débiles hacia la tarde/noche con temperaturas en suave ascenso: mínima 20° y máxima 33°. Vientos leves a moderados del sector este/sureste.

