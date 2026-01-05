El comienzo de lunes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado, leve brisa y una temperatura a las 7.30 de la mañana de 18.3º y se espera que la máxima alcance los 32º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa la influencia de un sistema de alta presión sobre el Uruguay, que mantiene las condiciones buenas y estables sobre la región central del país. No obstante, el ingreso de una masa de aire más cálido desde el noroeste, irá inestabilizando las condiciones a partir de mediados de semana, con la posibilidad de precipitaciones aisladas. Este proceso, se extenderá hasta finales de la semana, con mayor inestabilidad, aumentando la probabilidad de ocurrencia de lluvias y tormentas. Con respecto a las temperaturas, se prevé un ascenso gradual, principalmente de las máximas.
Lunes con clima agradable en la ciudad de Santa Fe para iniciar la semana
Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona
Martes con cielo mayormente despejado a algo nublado con condiciones estables. Temperaturas en suave ascenso: mínima 17° y máxima 33°. Vientos leves a moderados del sector noreste.
En tanto se espera un miércoles con cielo parcialmente nublado con condiciones algo inestable y una baja posibilidad de ocurrencia de lluvias durante la mañana. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 18° y suave ascenso de las máximas, 33°. Vientos leves del sector este/noreste, rotando a leves del sector suroeste por momentos.
Por último, jueves con cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones algo inestables, desmejorando hacia la tarde/noche. Posibles lluvias débiles hacia la tarde/noche con temperaturas en suave ascenso: mínima 20° y máxima 33°. Vientos leves a moderados del sector este/sureste.
