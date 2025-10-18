Luz verde en el Concejo para la bajada pública de embarcaciones propuesta por Mudallel

El proyecto de Jorgelina Mudallel se incorporó como parte de la infraestructura ribereña del programa “Riacho Santa Fe: Corredor Turístico, Natural, Histórico y Patrimonial”, impulsado por la concejala Cecilia Battistutti

El Concejo Municipal aprobó por mayoría la creación del programa “Riacho Santa Fe: Corredor Turístico, Natural, Histórico y Patrimonial” , una política pública que busca recuperar el vínculo de Santa Fe con su río a través de la integración ambiental, turística y cultural del corredor del Riacho Santa Fe.

La propuesta de la concejala Jorgelina Mudallel, el dictamen final incorporó la construcción de una bajada pública de embarcaciones sobre el margen adyacente a la Ruta Nacional N.º 168 , una obra que garantizará el acceso público y seguro al río, y que la edil viene impulsando desde el año 2022.

“Es una obra necesaria, que democratiza el acceso al río y devuelve a Santa Fe una relación que había quedado interrumpida. No es sólo una bajada: es un punto de encuentro entre la ciudad, su paisaje y su historia”, expresó Mudallel.

La iniciativa contempla una rampa de hormigón con pendiente controlada, área de estacionamiento, señalética vial y náutica, e iluminación y equipamiento urbano construido con materiales reciclados.

Urgente definición del futuro del Puente Palito

En este sentido, la concejala insistió en que el ejecutivo defina “ el futuro del Puente Palito, como parte de las mejoras de infraestructura y puesta en valor de la zona, porque hoy representa un riesgo” apuntó Mudallel y propuso que ”en el caso de que el municipio no opte por su restauración, proponemos reutilizar sus durmientes en esta obra, de bajada pública , con el objetivo de convertir un símbolo de abandono en un gesto de memoria y de transformación”, explicó Jorgelina Mudallel.

“Hemos llevado adelante distintas iniciativas que tienen que ver con definir qué hacer con el Puente Palito.Necesitamos que el municipio tome una decisión definitiva: su indefinición hoy impide avanzar en la seguridad y en la planificación de la zona.Consideramos que el Riacho Santa Fe es una pista natural fantástica para el desarrollo de deportes acuáticos como el remo o el canotaje, pero también es necesario garantizar las condiciones de seguridad para quienes los practican.”

Corredor Ruta Nacional N.º 168 y zona de boliches.

Con esta incorporación, Mudallel consolida una línea de trabajo centrada en la recuperación del patrimonio natural e histórico, la revalorización de la zona de boliches, todo el corredor de la 168 y la apertura de la ribera como espacio público accesible.

En esta línea Jorgelina argumentó que “a la propuesta para completar una bajada pública de lanchas, que permita un acceso ordenado, seguro y público al río, proponemos revalorizar toda esa zona junto con la de los boliches y todo el corredor de la Ruta Nacional N.º 168. De un lado tenemos la zona de boliches, del otro el Riacho Santa Fe: una costa natural privilegiada que debemos potenciar con infraestructura adecuada.”

En coherencia con esa visión, la concejala ha impulsado distintos proyectos vinculados al corredor de la Ruta Nacional N.º 168, entre ellos la revitalización y desarrollo de la zona urbana del entorno de los boliches, obra incorporada al presupuesto municipal con financiamiento aprobado por 80 millones de pesos por iniciativa de su banca. Sin embargo, la obra aún no fue ejecutada, motivo por el cual Mudallel solicitó formalmente al Ejecutivo explicaciones sobre su estado y los plazos previstos para su inicio.

Asimismo, presentó un pedido de informes para la instalación de señalética vial y drenajes pluviales en el sector, con el fin de ordenar el tránsito, mejorar la seguridad y potenciar un corredor estratégico que articula infraestructura, turismo y acceso público al río, transformando la zona en una nueva puerta de entrada a la ciudad y en un espacio de integración entre el trabajo, el deporte y el paisaje santafesino.

“Intervenir en esa zona no solo le daría a Santa Fe un nuevo sentido de pertenencia y disfrute, sino que también impulsaría el turismo y generaría trabajo. Queremos que mucha gente venga a conocernos y diga: ‘qué hermosa ciudad es Santa Fe’, en lugar de preguntarse qué puede hacer cuando llega. Todo eso está por hacerse.”