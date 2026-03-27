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Mal arranque del turismo en la ciudad de Santa Fe: menos visitantes y hoteles con baja ocupación

La actividad cayó en comparación con 2025 y preocupa al sector. Los aeropuertos de la provincia sumaron 76.377 pasajeros, un salto del 23,8% interanual

27 de marzo 2026 · 11:14hs
Mal arranque del turismo en la ciudad de Santa Fe: menos visitantes y hoteles con baja ocupación

El turismo en la ciudad de Santa Fe durante enero de 2026 presentó resultados heterogéneos según lo relevó el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC) en su informe mensual. Mientras Rosario mostró una recuperación clara, la capital provincial y Rafaela atravesaron caídas en varios indicadores clave de la actividad hotelera en la provincia de Santa Fe.

Ocupación hotelera en la ciudad de Santa Fe: estable, pero por debajo del año anterior

En enero de 2026, la tasa de ocupación hotelera en la ciudad de Santa Fe se ubicó en el 39,0% de las habitaciones disponibles. Si bien representa una mejora respecto a diciembre de 2025 —cuando alcanzó el 34,9%—, implica una caída de 0,6 puntos porcentuales en la comparación interanual, es decir, frente a igual mes de 2025.

En cuanto a la oferta hotelera en Santa Fe capital, el número de establecimientos se mantuvo en 19 unidades sin variaciones respecto a diciembre, aunque acusó una contracción del 5% en términos anuales. Las habitaciones disponibles totalizaron 26.538, con una leve baja del 0,4% interanual.

Las unidades ocupadas en establecimientos hoteleros de Santa Fe sumaron 10.346 en enero, lo que representó una suba mensual del 9,5% respecto a diciembre, aunque una caída del 1,9% frente a enero de 2025. Por su parte, las plazas ocupadas alcanzaron 16.692, con una baja del 6,5% interanual.

Viajeros y pernoctaciones en Santa Fe capital

La demanda turística en la ciudad de Santa Fe se midió en 10.449 viajeros durante enero de 2026, cifra que implica una disminución del 5,2% frente a diciembre y del 8,2% en la comparación anual. En cuanto a las pernoctaciones, se registraron 16.692 noches totales: 15.052 correspondieron a turistas residentes y 1.640 a no residentes.

Un dato que sobresale positivamente es el incremento en la estadía promedio: los turistas que visitaron Santa Fe permanecieron en promedio 1,6 noches, lo que representa una suba del 1,9% interanual y del 10,9% respecto a diciembre.

El contexto provincial: Rosario lidera, Rafaela cae

En términos provinciales, Rosario se destacó como el mercado con mejor desempeño relativo: sus establecimientos hoteleros crecieron un 3% anual hasta llegar a 69 unidades, sus habitaciones ocupadas aumentaron un 10,2% interanual y la tasa de ocupación subió 3,7 puntos porcentuales, alcanzando el 29,2%. Los viajeros en Rosario sumaron 27.177, con una suba anual del 10,6%.

Rafaela, en cambio, fue la ciudad con mayor retroceso: la tasa de ocupación de habitaciones cayó 5,7 puntos porcentuales hasta el 23,0%, y los viajeros disminuyeron un 28,9% interanual, con solo 2.703 arribos registrados en enero.

Aeropuertos: boom en Rosario, estabilidad en Santa Fe

El capítulo aéreo del informe es el más dinámico del período. El total de pasajeros transportados en la provincia de Santa Fe durante enero de 2026 fue de 76.377 personas, lo que equivale a un crecimiento del 23,8% interanual. Este salto se explica casi en su totalidad por la reapertura plena del Aeropuerto Internacional Rosario "Islas Malvinas", que —tras la finalización de obras en su pista principal— movilizó 71.363 pasajeros, concentrando el 93% del tráfico provincial.

El Aeropuerto Sauce Viejo de Santa Fe registró 5.014 pasajeros, con una variación interanual positiva marginal del 0,9%. En cuanto al tipo de vuelos, los internacionales representaron el 67% del total (51.036 pasajeros, +34,1% anual), mientras que los vuelos de cabotaje explicaron el 33% restante (25.341 pasajeros, +7,1% anual).

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