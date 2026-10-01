Cielo de paraguas en Peatonal San Martín: por qué faltan varios y cuándo volverán a colocarlos

Alrededor de 12 paraguas fueron retirados o se desprendieron de la instalación de la cortada Falucho. Desde la Municipalidad descartaron vandalismo y anticiparon que serán repuestos entre este viernes y el lunes.

Reposición. La Municipalidad prevé recolocar los paraguas entre este viernes y el lunes.

Faltan paraguas. Cerca de 12 paraguas se desprendieron o fueron retirados de la cortada Falucho en Santa Fe.

En los últimos días, quienes transitan por la Peatonal San Martín y la cortada Falucho advirtieron que faltan varios de los coloridos paraguas que conforman el denominado “cielo” del paseo. Desde la Municipalidad de Santa Fe explicaron los motivos y confirmaron que serán recolocados en los próximos días.

Según informaron desde el Municipio, algunos paraguas se fueron cayendo como consecuencia de las condiciones climáticas , mientras que otros fueron retirados durante las tareas de mantenimiento que se realizan en el sector. De esta manera, descartaron que el faltante se deba a un acto de vandalismo.

En total, son alrededor de 12 los paraguas que serán repuestos. La Municipalidad prevé completar la recolocación entre este viernes y el lunes.

Qué pasó con los paraguas

Desde la Asociación Amigos de Calle San Martín explicaron que algunos de los elementos que forman parte de la ornamentación de la Cortada Falucho se desprendieron durante los últimos días.

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En algunos casos, los paraguas se desengancharon de su sistema de sujeción, mientras que en otros se produjo el desprendimiento de los tensores que los sostenían, lo que provocó que fueran cayendo progresivamente.

Ante esta situación, comerciantes, visitantes y miembros de la Asociación colaboraron con el resguardo de los paraguas que fueron encontrados. Los elementos quedaron bajo custodia de la institución y serán entregados a la Municipalidad para su correspondiente reinstalación.

Desde la Asociación destacaron además la colaboración de quienes participaron del resguardo y del cuidado de estos elementos que forman parte de la intervención urbana.

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Un atractivo que transformó la cortada Falucho

El denominado “cielo de paraguas” fue instalado a fines de junio sobre la cortada Falucho, entre San Martín y 25 de Mayo, a partir de una iniciativa conjunta de la Asociación de Amigos de Calle San Martín y la Municipalidad de Santa Fe.

La intervención incorporó más de un centenar de paraguas multicolores suspendidos sobre la calle, modificando la imagen del tradicional paseo comercial del microcentro santafesino.

La propuesta está inspirada en el Umbrella Sky Project, una intervención artística urbana que surgió en Portugal y posteriormente fue replicada en distintas ciudades del mundo.

El objetivo de la instalación es embellecer el espacio público, generar un lugar de encuentro y sumar un atractivo para vecinos, visitantes y comerciantes de la zona.

Con la reposición de los elementos faltantes, prevista para los próximos días, se busca recuperar nuevamente la imagen completa del cielo de paraguas, que se convirtió en una de las postales recientes de la Peatonal San Martín.