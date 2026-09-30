Las letras corpóreas de Santa Fe estrenaron nuevo color y renovaron la postal de la Costanera Oeste

El tradicional cartel corpóreo ubicado junto al Puente Colgante dejó atrás el verde y ahora luce azul y blanco, en línea con la nueva identidad visual que la Municipalidad comenzó a implementar durante 2026.

Renovación de postal. La estructura, instalada en 2017, renueva una de las postales más fotografiadas de la ciudad.

Las tradicionales letras corpóreas que forman la palabra “Santa Fe” , ubicadas en la Costanera Oeste a metros del Puente Colgante , volvieron a cambiar de aspecto. La estructura fue intervenida recientemente y ahora luce una combinación de azul y blanco , en sintonía con la nueva identidad visual adoptada por la Municipalidad de Santa Fe.

El cambio se produjo en los últimos días y renovó una de las postales más fotografiadas de la ciudad, especialmente durante la jornada de este miércoles 30 de septiembre, Día de San Jerónimo , cuando vecinos y visitantes recorrieron la Costanera.

La nueva apariencia acompaña el proceso de renovación de la imagen institucional que el municipio comenzó a implementar durante 2026, con una identidad basada en las letras “SF”, el escudo de la ciudad y una tonalidad azul oscura. El cambio fue planteado de manera progresiva, principalmente sobre elementos nuevos o que debían ser renovados, para evitar gastos adicionales.

Una postal que cambia de color

Las letras corpóreas fueron instaladas en 2017, durante la gestión del exintendente José Corral, y rápidamente se convirtieron en un punto elegido por vecinos y turistas para fotografiarse con la laguna Setúbal y el Puente Colgante como escenario.

Desde su colocación, la estructura atravesó diferentes modificaciones. Originalmente estuvo vinculada a la identidad visual de aquella gestión y posteriormente adoptó el verde, durante la administración de Emilio Jatón.

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Con el paso de los años también sufrió distintos episodios de vandalismo y deterioro que obligaron a realizar tareas de reparación y pintura.

Del verde al azul y blanco

El nuevo cambio de color se produce luego de que la Municipalidad presentara durante 2026 su nueva identidad institucional, en un proceso que coincidió con la preparación de Santa Fe para los Juegos Suramericanos.

El municipio había señalado que la renovación se realizaría progresivamente y que la nueva imagen conviviría con elementos de la identidad anterior para evitar reemplazos innecesarios.

La realización de los Juegos Suramericanos también fue presentada oficialmente como una oportunidad para renovar y poner en valor distintos espacios y símbolos de la ciudad. Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 fueron declarados de interés municipal y tuvieron a la capital provincial como una de sus sedes entre el 12 y el 26 de septiembre.

Con su nueva combinación de colores, las letras de la Costanera suman así otro capítulo a la historia de una estructura que, desde 2017, se transformó en una postal reconocible de Santa Fe.