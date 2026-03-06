Marcha por el Día de la Mujer en Santa Fe: convocan a movilizarse contra la reforma laboral de Javier Milei

La movilización por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se realizará el lunes 9 de marzo . La convocatoria será a las 17 frente a la Municipalidad

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora (8M) , organizaciones feministas, sociales y sindicales convocaron a una marcha en la ciudad de Santa Fe que se realizará el próximo lunes 9 de marzo bajo la consigna “Abajo la Reforma” , en rechazo a la reforma laboral aprobada recientemente en Argentina .

La concentración será a las 17 frente a la Municipalidad de Santa Fe , en la intersección de Salta y 1° de Mayo . Desde allí, la movilización avanzará por calle Urquiza hasta General López , pasando por la Legislatura provincial , para culminar en Plaza 25 de Mayo , donde se desarrollará el acto central y la lectura del documento consensuado por las organizaciones convocantes.

Rechazo a la reforma laboral

La movilización se realizará en un contexto marcado por la reciente aprobación de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, una normativa que, según advierten desde los espacios convocantes, tendrá impacto sobre el conjunto de la clase trabajadora, aunque afectará de manera particular a mujeres y diversidades, profundizando la brecha de género.

Entre los puntos cuestionados de la ley, se encuentra la implementación del denominado “banco de horas”, un mecanismo que permite a las empresas administrar con mayor flexibilidad las jornadas laborales.

Desde las organizaciones sostienen que esta modalidad puede generar consecuencias en la organización del tiempo y en las tareas de cuidado, que en Argentina continúan recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. En ese sentido, advierten que la medida podría impactar en la autonomía económica y en la vida cotidiana de las trabajadoras.

El posicionamiento de Ni Una Menos

Desde la Asamblea Ni Una Menos señalaron que la normativa representa “un ataque directo a los derechos que como trabajadorxs tanto costó conseguir”.

Además, remarcaron que, desde su perspectiva, la reforma laboral “es un ataque contra las mujeres, disidencias y toda la clase trabajadora que busca disciplinar, abaratar y devaluar el trabajo en todas sus formas”.

En el mismo comunicado agregaron que se trata de “una ley mentirosa que lejos de fomentar la contratación, fomenta la explotación”.

