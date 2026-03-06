Uno Santa Fe | Santa Fe | marcha

Marcha por el Día de la Mujer en Santa Fe: convocan a movilizarse contra la reforma laboral de Javier Milei

La movilización por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora se realizará el lunes 9 de marzo . La convocatoria será a las 17 frente a la Municipalidad

6 de marzo 2026 · 09:23hs
Asamblea Ni Una Menos Santa Fe

gentileza

Asamblea Ni Una Menos Santa Fe

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora (8M), organizaciones feministas, sociales y sindicales convocaron a una marcha en la ciudad de Santa Fe que se realizará el próximo lunes 9 de marzo bajo la consigna “Abajo la Reforma”, en rechazo a la reforma laboral aprobada recientemente en Argentina.

Embed

La concentración será a las 17 frente a la Municipalidad de Santa Fe, en la intersección de Salta y 1° de Mayo. Desde allí, la movilización avanzará por calle Urquiza hasta General López, pasando por la Legislatura provincial, para culminar en Plaza 25 de Mayo, donde se desarrollará el acto central y la lectura del documento consensuado por las organizaciones convocantes.

Rechazo a la reforma laboral

La movilización se realizará en un contexto marcado por la reciente aprobación de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, una normativa que, según advierten desde los espacios convocantes, tendrá impacto sobre el conjunto de la clase trabajadora, aunque afectará de manera particular a mujeres y diversidades, profundizando la brecha de género.

Entre los puntos cuestionados de la ley, se encuentra la implementación del denominado “banco de horas”, un mecanismo que permite a las empresas administrar con mayor flexibilidad las jornadas laborales.

Desde las organizaciones sostienen que esta modalidad puede generar consecuencias en la organización del tiempo y en las tareas de cuidado, que en Argentina continúan recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. En ese sentido, advierten que la medida podría impactar en la autonomía económica y en la vida cotidiana de las trabajadoras.

El posicionamiento de Ni Una Menos

Desde la Asamblea Ni Una Menos señalaron que la normativa representa “un ataque directo a los derechos que como trabajadorxs tanto costó conseguir”.

Además, remarcaron que, desde su perspectiva, la reforma laborales un ataque contra las mujeres, disidencias y toda la clase trabajadora que busca disciplinar, abaratar y devaluar el trabajo en todas sus formas”.

En el mismo comunicado agregaron que se trata de “una ley mentirosa que lejos de fomentar la contratación, fomenta la explotación”.

• LEER MÁS: Santa Fe registró 5 femicidios y 22 intentos en el primer bimestre de 2026, según la organización Mumalá

marcha Día de la Mujer Santa Fe 8M
Noticias relacionadas
El tiempo en la ciudad de Santa Fe 

Clima en Santa Fe: viernes con lluvias y cielo nublado, pero mejora el tiempo durante el fin de semana

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Tensión en una escuela de barrio Centenario: un alumno de 9 años amenazó con una tijera a su maestra y compañeros.

Tensión en una escuela de barrio Centenario: un alumno de 9 años amenazó con una tijera a su maestra y compañeros

En dos años cerraron casi tres empresas por día en Santa Fe: en la provincia desaparecieron 2.275 empleadores

En dos años cerraron casi tres empresas por día en Santa Fe: en la provincia desaparecieron 2.275 empleadores

Lo último

Unión tiene un déficit mensual de 300.000 dólares

"Unión tiene un déficit mensual de 300.000 dólares"

Intenso fin de semana tendrá la Liga Nacional Masculina

Intenso fin de semana tendrá la Liga Nacional Masculina

Histórico: EE. UU. y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas tras siete años de ruptura

Histórico: EE. UU. y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas tras siete años de ruptura

Último Momento
Unión tiene un déficit mensual de 300.000 dólares

"Unión tiene un déficit mensual de 300.000 dólares"

Intenso fin de semana tendrá la Liga Nacional Masculina

Intenso fin de semana tendrá la Liga Nacional Masculina

Histórico: EE. UU. y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas tras siete años de ruptura

Histórico: EE. UU. y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas tras siete años de ruptura

Operación Escudo de Judá: Israel pulverizó el búnker de máxima seguridad de Jameneí en Teherán

Operación "Escudo de Judá": Israel pulverizó el búnker de máxima seguridad de Jameneí en Teherán

Fuerte reclamo contra la cadena de gimnasios Fortress: denuncian cheques rechazados y una deuda de cinco meses

Fuerte reclamo contra la cadena de gimnasios Fortress: denuncian cheques rechazados y una deuda de cinco meses

Ovación
Villa Dora cayó de visitante por la Liga Argentina Femenina

Villa Dora cayó de visitante por la Liga Argentina Femenina

La santafesina Claudia Loza tendrá su revancha en Paraná

La santafesina Claudia Loza tendrá su revancha en Paraná

Todo listo para la primera fecha del campeonato en San Jorge

Todo listo para la primera fecha del campeonato en San Jorge

Intenso fin de semana tendrá la Liga Nacional Masculina

Intenso fin de semana tendrá la Liga Nacional Masculina

Los Pumas realizarán una nueva concentración en Londres

Los Pumas realizarán una nueva concentración en Londres

Policiales
Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos