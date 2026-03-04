Uno Santa Fe | Santa Fe | femicidios

Santa Fe registró 5 femicidios y 22 intentos en el primer bimestre de 2026, según la organización Mumalá

La organización calificó las cifras como alarmantes y reclamó la emergencia nacional en violencia de género

4 de marzo 2026 · 08:30hs
Santa Fe registró 5 femicidios y 22 intentos en el primer bimestre de 2026, según la organización Mumalá

UNO Santa Fe

El Observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos de la organización Mumalá relevó 5 femicidios en la provincia de Santa Fe durante el primer bimestre del año. En el mismo período, además, se contabilizaron 22 intentos de femicidio, una cifra que marca un incremento respecto a 2025 y que encendió la alarma en las organizaciones sociales.

A nivel nacional, el informe registró 36 femicidios en Argentina desde el 1° de enero. Frente a este panorama, desde la entidad exigieron la declaración de la emergencia nacional en violencia de género y advirtieron sobre la necesidad de reforzar las políticas públicas de prevención y asistencia.

La directora ejecutiva de Mumalá Nacional, Gabriela Sosa, sostuvo que “la ausencia de políticas públicas en el orden nacional, la escasez de las mismas en la provincia, perpetúan las condiciones de desigualdad y violencia que atraviesan las mujeres y LGBTIQ+”.

Femicidios en Santa Fe: dónde y cómo ocurrieron

Del total de casos relevados en la provincia, el informe detalló que:

  • 2 fueron femicidios íntimos.
  • 1 estuvo relacionado al crimen organizado.
  • 2 se encuentran en investigación.

Las ciudades donde se cometieron los crímenes fueron Reconquista, Recreo y Rosario. Las víctimas tenían entre 24 y 87 años.

En relación con la modalidad de los asesinatos, el 50% fue cometido con armas de fuego, mientras que otros casos fueron perpetrados con armas blancas y mediante golpes.

Intentos de femicidio: fuerte aumento interanual

El informe también alertó sobre los 22 intentos de femicidio en Santa Fe durante el mismo período. La cifra representa un aumento significativo si se compara con el primer bimestre de 2025, cuando se habían registrado 14 casos.

Según el relevamiento:

  • El 64% fueron íntimos o vinculados.
  • El 14% se produjo en contexto de narcotráfico, crimen organizado o economías delictivas.
  • En el 22% no se pudo determinar el contexto.

Además, se indicó que las víctimas en los casos vinculados a economías delictivas eran menores de 35 años, y que el 46% tenía entre 7 y 18 años, un dato que profundiza la preocupación por la violencia que afecta a niñas y adolescentes.

Las ciudades donde ocurrieron los intentos fueron Rosario, Villa Gobernador Gálvez, ciudad de Santa Fe, San Lorenzo, Pérez, Reconquista y San Jorge.

Ni Una Menos y el registro histórico

El registro de Mujeres de la Matria Latinoamericana comenzó el 3 de junio de 2015, en el marco de la primera movilización del colectivo Ni Una Menos, y desde entonces elabora informes periódicos sobre violencias extremas por razones de género en todo el país.

Desde la organización calificaron las cifras de este primer bimestre como “alarmantes” y reiteraron el reclamo de medidas urgentes, mayor presupuesto y la implementación efectiva de programas de prevención, asistencia y acompañamiento a víctimas.

• LEER MÁS: Hallaron muerta a una mujer desnuda en barrio Los Hornos e investigan si fue suicidio o femicidio

femicidios 2026 Santa Fe
Noticias relacionadas
vecinos de candioti sur piden al municipio un relevamiento urgente por el aumento de personas en situacion de calle

Vecinos de Candioti Sur piden al municipio "un relevamiento urgente" por el aumento de personas en situación de calle

santa fe acusa el impacto de la recesion: los ingresos provinciales vuelven a caer en terminos reales y enciende las alarmas

Santa Fe acusa el impacto de la recesión: los ingresos provinciales vuelven a caer en términos reales y enciende las alarmas

La suerte de Bioceres SA cambió a mediados de 2025. Ahora está en quiebra.

La Justicia Comercial de Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA

miercoles con sol en santa fe, pero anticipan aumento de nubosidad y lluvias aisladas

Miércoles con sol en Santa Fe, pero anticipan aumento de nubosidad y lluvias aisladas

Lo último

Denuncian al Loco Díaz y estalla otro conflicto en Atlético Tucumán

Denuncian al Loco Díaz y estalla otro conflicto en Atlético Tucumán

Paro de Asoem: municipales lanzan una huelga de 48 horas con movilización a Sauce Viejo

Paro de Asoem: municipales lanzan una huelga de 48 horas con movilización a Sauce Viejo

El fútbol argentino, semillero mundialista rumbo a 2026

El fútbol argentino, semillero mundialista rumbo a 2026

Último Momento
Denuncian al Loco Díaz y estalla otro conflicto en Atlético Tucumán

Denuncian al Loco Díaz y estalla otro conflicto en Atlético Tucumán

Paro de Asoem: municipales lanzan una huelga de 48 horas con movilización a Sauce Viejo

Paro de Asoem: municipales lanzan una huelga de 48 horas con movilización a Sauce Viejo

El fútbol argentino, semillero mundialista rumbo a 2026

El fútbol argentino, semillero mundialista rumbo a 2026

Jugar con la camiseta de Colón requiere de mucho compromiso y valentía

"Jugar con la camiseta de Colón requiere de mucho compromiso y valentía"

El Gobierno provincial salió a ordenar el debate salarial en la Policía y confirmó los nuevos incrementos

El Gobierno provincial salió a ordenar el debate salarial en la Policía y confirmó los nuevos incrementos

Ovación
Damián Nágel: Necesitamos que la pelota ruede para tener ingresos

Damián Nágel: "Necesitamos que la pelota ruede para tener ingresos"

Capibaras XV expone la punta del Súper Rugby Américas en San Isidro

Capibaras XV expone la punta del Súper Rugby Américas en San Isidro

Santiago Grassi arranca el año en la élite internacional de la natación

Santiago Grassi arranca el año en la élite internacional de la natación

Se viene una velada boxística en San Agustín de Paraná

Se viene una velada boxística en San Agustín de Paraná

Se concretó con éxito el Torneo Estela Cichero en el Plumazo de Paraná

Se concretó con éxito el Torneo Estela Cichero en el Plumazo de Paraná

Policiales
Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Se llevaron computadoras y un dron de la casa de una funcionaria municipal y escaparon en un auto

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos