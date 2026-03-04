Santa Fe registró 5 femicidios y 22 intentos en el primer bimestre de 2026, según la organización Mumalá

La organización calificó las cifras como alarmantes y reclamó la emergencia nacional en violencia de género

El Observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos de la organización Mumalá relevó 5 femicidios en la provincia de Santa Fe durante el primer bimestre del año. En el mismo período, además, se contabilizaron 22 intentos de femicidio , una cifra que marca un incremento respecto a 2025 y que encendió la alarma en las organizaciones sociales.

A nivel nacional, el informe registró 36 femicidios en Argentina desde el 1° de enero. Frente a este panorama, desde la entidad exigieron la declaración de la emergencia nacional en violencia de género y advirtieron sobre la necesidad de reforzar las políticas públicas de prevención y asistencia .

La directora ejecutiva de Mumalá Nacional, Gabriela Sosa, sostuvo que “la ausencia de políticas públicas en el orden nacional, la escasez de las mismas en la provincia, perpetúan las condiciones de desigualdad y violencia que atraviesan las mujeres y LGBTIQ+”.

Femicidios en Santa Fe: dónde y cómo ocurrieron

Del total de casos relevados en la provincia, el informe detalló que:

2 fueron femicidios íntimos .

. 1 estuvo relacionado al crimen organizado .

. 2 se encuentran en investigación.

Las ciudades donde se cometieron los crímenes fueron Reconquista, Recreo y Rosario. Las víctimas tenían entre 24 y 87 años.

En relación con la modalidad de los asesinatos, el 50% fue cometido con armas de fuego, mientras que otros casos fueron perpetrados con armas blancas y mediante golpes.

Intentos de femicidio: fuerte aumento interanual

El informe también alertó sobre los 22 intentos de femicidio en Santa Fe durante el mismo período. La cifra representa un aumento significativo si se compara con el primer bimestre de 2025, cuando se habían registrado 14 casos.

Según el relevamiento:

El 64% fueron íntimos o vinculados .

fueron . El 14% se produjo en contexto de narcotráfico, crimen organizado o economías delictivas .

se produjo en contexto de . En el 22% no se pudo determinar el contexto.

Además, se indicó que las víctimas en los casos vinculados a economías delictivas eran menores de 35 años, y que el 46% tenía entre 7 y 18 años, un dato que profundiza la preocupación por la violencia que afecta a niñas y adolescentes.

Las ciudades donde ocurrieron los intentos fueron Rosario, Villa Gobernador Gálvez, ciudad de Santa Fe, San Lorenzo, Pérez, Reconquista y San Jorge.

Ni Una Menos y el registro histórico

El registro de Mujeres de la Matria Latinoamericana comenzó el 3 de junio de 2015, en el marco de la primera movilización del colectivo Ni Una Menos, y desde entonces elabora informes periódicos sobre violencias extremas por razones de género en todo el país.

Desde la organización calificaron las cifras de este primer bimestre como “alarmantes” y reiteraron el reclamo de medidas urgentes, mayor presupuesto y la implementación efectiva de programas de prevención, asistencia y acompañamiento a víctimas.

