Martes algo nublado en la ciudad de Santa Fe y con bastante viento

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

Nubes en el cielo de la ciudad de Santa Fe

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo algo cubierto, viento y húmedo y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 21.1º y se espera que la máxima alcance los 27º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y se observa una configuración en las masas por la influencia del sistema de baja presión que afecta a parte de la región litoral, por lo que las condiciones tienden a mejorar temporalmente para los próximos días, con nubosidad variable . No obstante, se prevé un ascenso gradual de las temperaturas a partir de la jornada de mañana, no descartándose eventos aislados de lloviznas y/o lluvias dispersas, con mejoramientos temporales .

Martes con cielo cubierto a nublado con condiciones inestables, con mejoramientos temporales y probabilidad de lloviznas y lluvias dispersas, mejorando hacia la noche. Temperaturas con poco cambio: mínima 19º y máxima 23º. Vientos moderados a leves del sector sur/sureste.

En tanto se espera un miércoles con cielo parcialmente nublado con condiciones estables y temperaturas mínimas con poco cambio, y máximas en ascenso: 30º. Mínima 19º. Vientos leves del sector suroeste, rotando a leves del sector noroeste.

Por último, jueves con cielo parcialmente nublado a algo nublado con condiciones relativamente estables y temperaturas en suave ascenso: mínima 20º y máxima 32º. Vientos leves del sector noroeste.

