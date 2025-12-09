Uno Santa Fe | Santa Fe | ciudad

Martes algo nublado en la ciudad de Santa Fe y con bastante viento

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

9 de diciembre 2025 · 07:35hs
Nubes en el cielo de la ciudad de Santa Fe 

José Busiemi/ UNO Santa Fe

Nubes en el cielo de la ciudad de Santa Fe 

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo algo cubierto, viento y húmedo y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 21.1º y se espera que la máxima alcance los 27º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y se observa una configuración en las masas por la influencia del sistema de baja presión que afecta a parte de la región litoral, por lo que las condiciones tienden a mejorar temporalmente para los próximos días, con nubosidad variable. No obstante, se prevé un ascenso gradual de las temperaturas a partir de la jornada de mañana, no descartándose eventos aislados de lloviznas y/o lluvias dispersas, con mejoramientos temporales.

Martes con cielo cubierto a nublado con condiciones inestables, con mejoramientos temporales y probabilidad de lloviznas y lluvias dispersas, mejorando hacia la noche. Temperaturas con poco cambio: mínima 19º y máxima 23º. Vientos moderados a leves del sector sur/sureste.

En tanto se espera un miércoles con cielo parcialmente nublado con condiciones estables y temperaturas mínimas con poco cambio, y máximas en ascenso: 30º. Mínima 19º. Vientos leves del sector suroeste, rotando a leves del sector noroeste.

Por último, jueves con cielo parcialmente nublado a algo nublado con condiciones relativamente estables y temperaturas en suave ascenso: mínima 20º y máxima 32º. Vientos leves del sector noroeste.

• LEER MÁS: Hasta enero habrá temperaturas por encima del promedio y menos lluvias en Santa Fe y la región

ciudad martes Santa Fe
Noticias relacionadas
miercoles, anticipo de verano en la ciudad de santa fe

Miércoles, anticipo de verano en la ciudad de Santa Fe

martes soleado y humedo en la ciudad de santa fe

Martes soleado y húmedo en la ciudad de Santa Fe

jornada gris y algo inestable para dar comienzo al mes de diciembre en la ciudad de santa fe

Jornada gris y algo inestable para dar comienzo al mes de diciembre en la ciudad de Santa Fe

La zona de avenida Galicia y Güemes, en el norte de la ciudad, se convirtió en un verdadero descontrol según argumentan los vecinos 

Noches sin descanso en avenida Galicia y Güemes: "No se puede dormir por las motos y los gritos"

Lo último

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Último Momento
Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Semana intensa en la ASB con coronación de campeones en ambas ramas

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Colotto inició sin titubeos como mánager de Colón y ya le bajó el pulgar a ocho jugadores

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Concordia en verano: carnaval, termas y propuestas para disfrutar con los sentidos

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Después de 25 años en el máximo tribunal, Rafael Gutiérrez renunciará en 2026 a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe

Ovación
Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Madelón ya tendría definida la primera semana de trabajo en la pretemporada

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Facundo Castro, en revisión: Colón abre una nueva ventana de análisis para definir su continuidad en 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

Se postergó para este miércoles el sorteo de la Liga Profesional 2026

La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

La Primera Nacional 2026 toma forma: Colón, atento a su camino hacia el ascenso

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Allanan la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y varios clubes

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Rogelio Solidarios en Tribus: un show a beneficio de los más pequeños

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Malta Caramelo y La Chica del Cumpleaños presentan sus discos en Tribus

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Noche Callejera en Tribus: Canciones y Almas regresa con un show lleno de rocanroles irresistibles

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"