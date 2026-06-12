Avanza la construcción de los puentes peatonales sobre Avenida Aristóbulo del Valle

Los puentes peatonales se encuentran en su primera etapa de ejecución. La obra busca ordenar la circulación y mejorar la seguridad peatonal

La Municipalidad de Santa Fe continúa con las tareas para instalar los tres puentes peatonales que reemplazarán las antiguas estructuras que conectan ambas manos de la Avenida Aristóbulo del Valle . En esta primera etapa ya se ejecutaron las seis bases de fundación de los estribos, que actualmente atraviesan el período de fraguado.

Estos nuevos cruces permitirán brindar mayor seguridad a los vecinos de los barrios Altos del Valle, Nueva Santa Fe, Favaloro y Las Delicias , que circulan diariamente por la zona.

puentes peatonales Aristóbulo del Valle obra

Mientras avanzan los trabajos en las bases, también se desarrollan las tareas de prearmado de la estructura metálica. El secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, detalló que estas labores se realizan en los talleres municipales. “Las tareas de prearmado del puente, en lo que respecta a la parte metálica, demandarán aproximadamente dos meses y medio”, señaló.

Los puentes estarán ubicados en las intersecciones de avenida Aristóbulo del Valle con La Esmeralda, Los Pinos y Los Cedros. Contarán con un sistema mixto de hormigón y estructura metálica, y tendrán la particularidad de poder desmontarse y reinstalarse en otro sector de la ciudad en caso de que resulte necesario.

Además, en el marco de las intervenciones destinadas a mejorar la transitabilidad y la seguridad en la zona, ya se colocaron nuevas garitas para el transporte público sobre la avenida.

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Características de la obra

La obra es ejecutada por la empresa adjudicataria Prosaco Construcciones. Cada puente contará con un ancho útil de 1,50 metros y estará conformado por una estructura mixta de metal y hormigón armado, diseñada para garantizar condiciones adecuadas de uso, durabilidad y mantenimiento.

La estructura principal estará compuesta por vigas metálicas soldadas a una placa base de anclaje empotrada en los estribos. El tablero se ejecutará mediante una losa de hormigón armado, utilizando minilosas premoldeadas como encofrado estructural. Las barandas serán de estructura metálica.

De manera complementaria, se construirán cuatro cruces peatonales seguros tipo cebra para favorecer la continuidad de los recorridos peatonales y reducir los tiempos de cruce. Además, se colocarán reductores de velocidad para los vehículos y nuevas garitas de colectivos, con el objetivo de brindar mayor seguridad y comodidad a los usuarios del transporte público.