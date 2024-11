Más energía para Los Polígonos e Interpuertos: confirman el inicio de una obra clave para el desarollo productivo de la región

La vicegobernadora Gisela Scaglia sostuvo que “sin desarrollo productivo no hay una Santa Fe posible. Por eso, como dice el gobernador Maximiliano Pullaro, tenemos que trabajar sobre tres ejes: Seguridad, Educación y Desarrollo Productivo”.

“Recorriendo los parques industriales nos encontramos con muchas industrias, con mucho empuje, pero también con la necesidad de tener muchas más áreas industriales en la provincia”, explicó la vicegobernadora.

En tanto, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, señaló que la obra “es el anuncio más importante de nuestra gestión, aquí, en la ciudad de Santa Fe, y tiene que ver con darle energía a un área industrial, algo demandado hace muchos años y que estaba dentro de los pedidos de la Mesa Productiva”; y recordó que “si bien había un decreto que estipulaba la articulación público-privada, hubo que trabajar muchísimo para que se concrete”.

Sobre la obra, precisó que “van a ser 3 megas que van a llegar, a través de una estación subterránea, que le va a inyectar energía a las empresas que están trabajando aquí” y destacó “el trabajo de articulación, porque aquí, las tres partes, el sector privado con las industrias, la Municipalidad y el Gobierno provincial van a hacer aportes. Los trabajos van a estar financiados por el Provincia: son 2.600 millones de pesos; y cuando se termina la obra viene la devolución tanto del municipio como de las empresas”.

“Encontramos un camino para avanzar en algo tan importante como la energía, y esto que pasa en este parque está pasando en muchos lugares donde falta energía y potencia. Ojalá en el término de 8 meses podamos tener la obra concretada, porque institucionalmente es muy importante, y para la producción inyectar la energía que hace falta es más que estratégico. La ciudad de Santa Fe tiene que recuperar el protagonismo productivo, es un hub logístico que tiene una tremenda potencia”, concluyó Puccini.

En tanto, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, indicó que “cuando las cosas se hacen bien hay que seguirlas, potenciarlas y que se cumplan”, y destacó la inversión del gobierno provincial en la ciudad capital.

Un impulso para Los Polígonos

Por su parte, el senador por el departamento La Capital, Julio “Paco” Garibaldi, señaló que “estamos zanjado una de las deudas que tenemos en Santa Fe” y resaltó que la obra “va a permitir que las más de 20 empresas que están radicadas en el parque, produzcan, porque la mejor política social es el desarrollo productivo y económico, que permiten la inclusión que necesitamos”.

Por último, el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Cristian Fiereder sostuvo que “para los santafesinos es un día muy importante porque hace 15 años este lugar era una cava. La Unión Industrial viene trabajando hace más de 12 años con este pedido para tener energía. Para nosotros esto es fundamental y es gracias al trabajo que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Productivo y todo su equipo. La industria tiene una capacidad transformadora y no sólo transforma materia prima, no sólo utiliza tecnología, sino que puede transformar sociedades. Y sin energía no hay desarrollo posible”, finalizó Fiereder.

Participaron del acto la secretaria de Gestión institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad, Virginia Coudannes; el secretario de Derechos Humanos, Emilio Jatón; la presidenta del Consejo Deliberante, Adriana “Chuchi” Molina, y la secretaria de Producción municipal, Rosario Aleman.