Cada vez más santafesinos eligen movilizarse en vehículos propios y el uso de colectivos cayó 31% en poco más de una década

Un nuevo informe analiza la transformación de la movilidad en la ciudad. En 2025 se contabilizaron 239.149 vehículos, con un fuerte crecimiento de las motocicletas y una caída cercana al 31% en la cantidad de pasajeros transportados por colectivos desde 2011.

La movilidad urbana de Santa Fe cambió de manera significativa durante los últimos años . El crecimiento del parque automotor, el avance de las motocicletas y la pérdida de pasajeros del transporte público forman parte de una transformación que modifica diariamente la manera en que los santafesinos se desplazan por la ciudad.

Así lo refleja el informe La ciudad de Santa Fe en transformación. Tendencias sociodemográficas, urbanas y económicas, elaborado por Santa Fe Cómo Vamos , que reúne datos históricos y censales para analizar los principales cambios registrados durante los últimos quince años.

Uno de los datos más relevantes es el crecimiento del parque automotor, que entre 2012 y 2025 aumentó 43,1% y alcanzó un total de 239.149 vehículos.

El incremento significa que actualmente hay una cantidad de vehículos sustancialmente mayor circulando por una ciudad cuya población, en cambio, tuvo un crecimiento mucho más moderado.

Las motos ganaron protagonismo

Dentro del crecimiento del parque automotor, las motocicletas tuvieron una expansión especialmente marcada.

Según el informe, la cantidad pasó de 15 a 20 motos cada 100 habitantes entre 2012 y 2025.

El crecimiento refleja una mayor presencia de este tipo de vehículos en las calles y plantea nuevos desafíos relacionados con la seguridad vial, el estacionamiento y la organización del tránsito.

Los automóviles también aumentaron, aunque en menor proporción: pasaron de 22 a 23 por cada 100 habitantes durante el período analizado.

El resultado es una ciudad con una mayor densidad de vehículos particulares, especialmente de motos, que comparten el espacio vial con colectivos, bicicletas y peatones.

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El colectivo perdió pasajeros

Mientras creció el número de vehículos particulares, el transporte público atravesó el proceso contrario.

El sistema de colectivos perdió aproximadamente el 30,8% de sus pasajeros respecto de 2011.

La caída en la cantidad de usuarios constituye uno de los principales desafíos para la movilidad santafesina, especialmente porque el colectivo continúa siendo, según el relevamiento, el medio de transporte más utilizado por los hogares de la ciudad.

La combinación de una menor utilización del transporte público y un parque automotor en expansión modifica la distribución de los viajes y puede aumentar la presión sobre las calles y avenidas.

Crecen nuevas alternativas de movilidad

El informe también registra la aparición y consolidación de nuevas opciones para desplazarse por la ciudad.

Entre ellas se encuentra el sistema de bicicletas públicas, cuyos usuarios activos crecieron 94,5% entre 2023 y 2025.

El crecimiento muestra una mayor incorporación de la bicicleta como alternativa para determinados recorridos y suma un nuevo componente a una movilidad urbana cada vez más diversa.

La convivencia entre bicicletas, motos, automóviles, colectivos y peatones obliga a repensar la infraestructura y las políticas de circulación.

Una ciudad con más vehículos que hace una década

El crecimiento del parque automotor adquiere especial relevancia cuando se lo compara con la evolución demográfica.

Santa Fe alcanzó los 408.572 habitantes en el Censo 2022, pero entre 2010 y 2022 su población aumentó apenas 4,4%.

En contraste, la cantidad de vehículos creció 43,1% entre 2012 y 2025.

El dato muestra que el aumento de la movilidad motorizada fue muy superior al crecimiento de la población y plantea interrogantes sobre el impacto que tiene ese proceso en la infraestructura vial.

Más vehículos implican mayores necesidades de ordenamiento del tránsito, estacionamiento, mantenimiento de calles, seguridad vial y planificación urbana.

El desafío de una movilidad más equilibrada

Los cambios registrados muestran que Santa Fe no solamente tiene más vehículos, sino que también presenta una estructura de movilidad diferente.

Las motos adquieren mayor peso, el automóvil particular continúa expandiéndose y el colectivo perdió una parte importante de sus usuarios.

Al mismo tiempo, las bicicletas públicas aparecen como una alternativa en crecimiento.

El desafío consiste en lograr que esas distintas formas de desplazamiento puedan convivir y, al mismo tiempo, garantizar una movilidad eficiente, segura y accesible.

La evolución del parque automotor obliga además a discutir cómo distribuir el espacio público y qué infraestructura necesita una ciudad en la que circulan cada vez más vehículos.

La transformación también impacta en la planificación urbana

El crecimiento vehicular no puede analizarse de manera aislada del resto de los cambios que atraviesa Santa Fe.

La ciudad tiene menos nacimientos, una población más envejecida y hogares cada vez más pequeños, mientras se modifican las formas de trabajar, estudiar y residir.

Todos esos procesos repercuten sobre la movilidad.

Por ejemplo, una población más envejecida requiere mejores condiciones de accesibilidad y transporte; los hogares pequeños pueden generar patrones de viaje diferentes; y el crecimiento del área metropolitana implica mayores desplazamientos entre la ciudad de Santa Fe y las localidades del Gran Santa Fe.

Más vehículos, nuevas necesidades

El informe de Santa Fe Cómo Vamos plantea así un escenario que requiere anticipación.

Con 239.149 vehículos registrados en 2025 y una proporción creciente de motocicletas, la ciudad enfrenta la necesidad de adaptar su infraestructura a una movilidad más intensa y heterogénea.

Al mismo tiempo, la pérdida de pasajeros del colectivo obliga a pensar estrategias para fortalecer el transporte público y evitar que el crecimiento de los vehículos particulares genere mayores problemas de congestión y seguridad vial.

El crecimiento de las bicicletas públicas abre, en ese contexto, una oportunidad para ampliar las alternativas de movilidad sostenible.

Los números de una ciudad que se mueve distinto

Los principales indicadores permiten dimensionar el cambio:

El parque automotor creció 43,1% entre 2012 y 2025 .

Santa Fe llegó a 239.149 vehículos .

Las motocicletas pasaron de 15 a 20 cada 100 habitantes .

Los automóviles aumentaron de 22 a 23 cada 100 habitantes .

El sistema de colectivos perdió 30,8% de pasajeros respecto de 2011.

Los usuarios activos de bicicletas públicas crecieron 94,5% entre 2023 y 2025.

Detrás de esas cifras aparece una ciudad que se mueve de otra manera y que necesita adaptar sus políticas a una movilidad cada vez más compleja.

El desafío para los próximos años será encontrar un equilibrio entre el crecimiento del transporte individual, el fortalecimiento del sistema de colectivos y la incorporación de alternativas como la bicicleta, con una planificación que permita mejorar la circulación y la seguridad sin perder de vista el acceso equitativo a la movilidad.

Datos para pensar la Santa Fe que viene

Santa Fe Cómo Vamos funciona como una herramienta de seguimiento de la realidad local y reúne información sobre condiciones de vida, vivienda, educación, salud, empleo, seguridad, servicios públicos, movilidad, ambiente, finanzas municipales y actividad económica.

La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de Santa Fe y la Bolsa de Comercio de Santa Fe, junto con las universidades que integran su Consejo Asesor.

En este caso, los datos sobre movilidad permiten observar una de las transformaciones más visibles de la ciudad: hay muchos más vehículos que hace una década, las motos ganaron terreno y los colectivos perdieron pasajeros.

El desafío ahora será convertir esa información en políticas capaces de responder a una ciudad que, además de crecer y transformarse demográficamente, también se mueve cada vez de una manera diferente.